Pe cine pune Chiru la şefia Culturii din Constanţa

...intre Cultura si...Agri...cultura!

...Doamne, am trait sa o vad si pe asta! Nu-mi vine sa cred! Cum se poate ca unul care este specialist in agricultura, sa fie numit in fruntea Directiei pentru... cultura! Haideti, mai oameni buni! Este o glkuma proasta. Nu ma faceti chestii din astea. Domnule Gigi Chiru! Pentru onoarea partidului pe care il conduceti, zau, nu puteti face o astfel de alegere. Nu va fi validata de Ministerul Culturii, ce Dumnezeu! Toti dirctorii de la cultura din ultimii 20 de ani au avut ceva in comun cu domeniul....cat de cat! Dar sa vii cu un agronom, sau ce o fi, Dumnezeule, la el sa fie, nu se poate. Va cerem putina decenta si respect pentru cultura constanteana... Daca mai avei, faceti ca rugam, in genunchi, o alegere rezonabila...daca mergeti pe mana unui specialist in agricultura, s-a dus Dracului, iertati-mi expresia, dar durerea si furia sunt peste masura, toata cultura judetului.... Si nu uitati, in primul rand patrimoniul istoric si arheologic, greu de pastorit chiar de un specialist in materie, daramite de unul in tractoare, spice, boabe, brazde.....