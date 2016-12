Pe cine pot vota constănţenii, în funcţie de colegiile în care locuiesc

1

Sondaje comandate dar și "părtinitoare" marca "Felix - PC" partidul emblematic al "turnătorilor calificați și dovediți" dar și al "traseiștilor" ca dl. Mircea Banias , fost președinte al PD-L Constanța și actual președinte PC - Constanța (din ciclul "blatul la români") și acum citez din Ziare .com : " (....)presedintele PDL Vasile Blaga ar obtine 35 la suta din totalul voturilor exprimate in Colegiul 3 Senat din judetul Timis, in timp ce contracandidatul sau, social-democratul Matei Suciu, din partea USL, are 51 la suta in sondaje. Mihai Razvan Ungureanu, liderul Fortei Civice, ar urma sa fie votat de doar 29 la suta in Colegiul 1 Senat din judetul Arad, in care candideaza, spre deosebire de liberalul Ovidiu Marian, propunerea USL, cel care este cotat cu 50 la suta din intentiile de vot. Prim-vicepresedintele PDL Cezar Preda nu sta nici el prea bine in colegiul sau din judetul Buzau, potrivit sondajului CSCI. Astfel, deputatul ar fi votat de doar 31 la suta din alegatorii Colegiului 7 Camera Deputatilor, spre deosebire de cei 54 la suta dintre buzoieni care ar merge pe mana lui Marcel Ciolacu, propunerea PSD pe listele USL. Nu in ultimul rand, fostul presedinte al Camerei Deputatilor Roberta Anastase ar obtine doar 30 la suta dintre voturi in Colegiul 11 Camera Deputatilor din judetul Prahova, spre deosebire de liberalul Paul Dumbravescu, cel care ar fi votat de 52 la suta dintre prahovenii aceluiasi colegiu. Potrivit Antena 3, sondajul CSCI a fost realizat in perioada 11-15 noiembrie, in toate cele cinci colegii, pe esantioane de cate 1.000 de persoane. Marja de eroare este de +/- 3,1 la suta." sursă: (articolul : "Blaga, Udrea sau MRU, sanse mari sa nu intre in Parlament - sondaj CSCI ")