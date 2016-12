Pe cine pot vota constănţenii, în funcţie de colegiile în care locuiesc

Pe cine pot vota constănțenii în funcție de colegiile în care locuiesc

Colegiul 1 Senat cuprinde Colegiile 1 și 2 de la Camera Deputaților. Astfel, fac parte din Colegiul 1 Camera Deputaților cei care locuiesc în Năvodari, Cogealac, Corbu, Fântânele, Grădina, Istria, Lumina, Mihai Viteazu, Nicolae Bălcescu, Săcele și Târgușor. Din Colegiul 2 fac parte cei care locuiesc în Medgidia, Hârșova, Ciobanu, Crucea, Cuza Vodă, Gârliciu, Ghindărești, Horia, Mihail Kogălniceanu, Pantelimon, Saraiu, Seimeni, Siliștea, Topalu, Tortoman și Vulturu.Candidați Colegiul 1 Senat: Puiu Hașotti (USL), Florian Constantin (ARD), Gabriel Candindatu (PPDD), Dombi Attila Janos (UDMR) și Metin Cerchez (PRM).Candidați Colegiul 1 Camera Deputaților: Gheorghe Dragomir (USL), Stelian Gima (ARD), Mihai Tararache (PPDD), Mihai Ștefan (PER), Florentin Streinu (PRM) și Antal Istvan Janos (UDMR).Candidați Colegiul 2 Camera Deputaților: Mihai Lupu (USL), Camelia Pleșca (ARD), Stelică Murariu (PPDD), Sorin Elvis Radu (PER), Cristina Raluca Dincu (PRM) și Antal Agnes Marta (UDMR).Colegiul 2 Senat cuprinde Colegiile 3, 4 și 5 arondate Camerei Deputaților. Fac parte din Colegiul 3 cei care locuiesc în Băneasa, Cernavodă, Adamclisi, Aliman, Chirnogeni, Ciocârlia, Cobadin, Deleni, Dobromir, Independența, Ion Corvin, Lipnița, Mircea Vodă, Oltina, Ostrov, Peștera, Rasova, Saligny.Din Colegiul 4 fac parte cei care locuiesc în Murfatlar, Negru Vodă, Ovidiu, Albești, Amzacea, Bărăganu, Castelu, Cerchezu, Comana, Dumbrăveni, Mereni și Poarta Albă.Colegiul 5 este arondat celor care locuiesc în Mangalia, 23 August, Costinești, Limanu, Pecineaga și Tuzla. Candidați Colegiul 2 Senat: Nicolae Moga (USL), Tănase Barde (ARD), Marian Vasiliev (PPDD), Mezei Arvacska (UDMR) și Radu Comănici (PRM).Candidați Colegiul 3 Camera Deputaților: Cristina Dumitrache (USL), Răzvan Condurățeanu (PPDD), Tudor Șerban (ARD), Ștefan Ciprian Dumbravă (PER), Sprecz Tamas (UDMR) și Cristina Motrogan (PRM). Candidați Colegiul 4 Camera Deputaților: Radu Babuș (USL), Dumitru Bocai (PPDD), Constantin Chirilă (ARD), Mihai Dumitru Bunea (PER), Iliaz Sefcadin (UDMR) și Gheorghe Clenciu (PRM). Candidați Colegiul 5 Camera Deputaților: Victor Manea (USL), Emanuela Gavrilă (PPDD), Zanfir Iorguș (ARD), Alexandru Orezeanu (PER), Jakab Ughy Istvan (UDMR) și Marius Ciobanu (PRM).Colegiul 3 Senat cuprinde Colegiile 6, 7 și 8 arondate Camerei Deputaților. Fac parte din Colegiul uninominal nr. 6 cei care locuiesc în cartierele IC Brătianu, Far, Abator, Poarta 6, Faleză Sud și localitățile Cumpăna, Agigea, Eforie, Techirghiol, Topraisar și Bărăganu. Din Colegiul uninominal nr. 7 fac parte cei care locuiesc în cartierele KM 5, CET și IC Brătianu, precum și localitatea Valu lui Traian. Colegiul uninominal nr. 8 este arondat celor care locuiesc în cartierele ICIL, Coiciu, Salvare, Inel 2, Viile, Medeea, KM 4-5 și Centru 1.Candidați Colegiul 3 Senat: Alexandru Mazăre (USL), Sali Negiat (PPDD), Gheorghe Măndilă (ARD), Ildiko Toldișan (UDMR) și Ionel Crivăț (PRM). Candidați Colegiul 6 Camera Deputaților: Eduard Martin (USL), Nicolae Șandru (PPDD), Iustin Fabian Roman (ARD), Marius George Cojocaru (PER), Dănuț Chiparu (PRM) și Acs Șandor (UDMR). Candidați Colegiul 7 Camera Deputaților: Mircea Titus Dobre (USL), Mircea Stoian (PPDD), Oana Maria Florea (ARD), Monica Gabriela Dianca (PER) și Petre Barabas (UDMR). Candidați Colegiul 8 Camera Deputaților: Manuela Mitrea (USL), George Popescu (PPDD), Andrei Gheorghe (ARD), Andreea Lavinia Diacon (PER), Ștefan Pereanu (PRM) și Francisc Florin Bartock (UDMR).Colegiul 4 Senat cuprinde Colegiile 9 și 10 arondate Camerei Deputaților. Astfel, fac parte din Colegiul uninominal nr. 9 cei care locuiesc în cartierele Palazu, Cireșica, Tic-Tac, Brotăcei, Anadalchioi, Stadion, Tăbăcărie, Faleză Nord și Tomis 2.Din Colegiul uninominal nr. 10 fac parte cei care locuiesc în cartierele Badea Cîrțan, Casa de Cultură, Brotăcei, Tomis 1, Centru 2, Centru 1 și Peninsulă. Candidați Colegiul 4 Senat: Mircea Banias (USL), Christian Gigi Chiru (ARD), Maria Stavrositu (PPDD) și Cornelia Enache (UDMR). Candidați Colegiul 9 Camera Deputaților: Remus Cernea (USL), Dănuț Culețu (ARD), Gheorghe Slabu (PPDD), Dumitru Bădrăgan (PER), Dumitru Inderjoschi (PRM) și Florin Daniel Toma (UDMR). Candidați Colegiul 10 Camera Deputaților: Mădălin Voicu (USL), Florin Gheorghe (ARD), Nicoleta Ploscaru (PPDD), Viorel Ion (PER), Ion Cârnu (PRM) și Lorant Para (UDMR).