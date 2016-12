Pe cine pot vota constănţenii, în funcţie de colegiile în care locuiesc

Pe cine pot vota constănțenii, în funcție de colegiile în care locuiesc

Alegerile parlamentare se apropie cu pași repezi și mulți dintre constănțeni nu știu din ce colegiu fac parte și ce candidați pot vota în funcție de colegiul în care locuiesc. Candidații nu sunt aceiași pentru toți constănțenii, fiecare colegiu având alți competitori electorali. Tocmai de aceea este bine ca fiecare persoană cu drept de vot să știe din ce colegiu face parte și care este oferta electorală în zona în care locuiesc.Din aceste considerente, ziarul "Cuget Liber" vine în ajutorul constănțenilor, astfel că vă va prezenta structura fiecărui colegiu la Senat și Camera Deputaților. În acest fel, cetățenii cu drept de vot vor afla cu exactitate candidații care intră în competiția electorală în colegiul din care fac parte.De menționat că județul Constanța este împărțit în patru colegii senatoriale și 10 colegii arondate Camerei Deputaților. Concret, unui colegiu de Senat îi revin mai multe colegii de la Camera Deputaților. La alegerile din 9 decembrie, fiecare persoană cu drept de vot va primi două buletine. Mai exact, unul pentru Senat și unul pentru Camera Deputaților.Colegiul 1 Senat cuprinde Colegiile 1 și 2 de la Camera Deputaților. Astfel, fac parte din Colegiul 1 Camera Deputaților cei care locuiesc în orașul Năvodari, comunele Cogealac, Corbu, Fântânele, Grădina, Istria, Lumina, Mihai Viteazu, Nicolae Bălcescu, Săcele și comuna Târgușor.Din Colegiul 2 fac parte cei care locuiesc în municipiul Medgidia, orașul Hârșova, comunele Ciobanu, Crucea, Cuza Vodă, Gârliciu, Ghindărești, Horia, Mihail Kogălniceanu, Pantelimon, Saraiu, Seimeni, Siliștea, Topalu, Tortoman și Vulturu.Așadar, cei care locuiesc în Colegiul 1 Senat vor avea de ales ca senator dintre următorii candidați: Puiu Hașotti (USL), Florian Constantin (ARD), Gabriel Candindatu (PP-DD), Metin Cerchez (PRM) și Dombi Attila Janos (UDMR).La Camera Deputaților, în Colegiul 1 candidează pentru un post de deputat: Gheorghe Dragomir (USL), Stelian Gima (ARD), Mihai Tararache (PP-DD), Mihai Ștefan (PER), Florentin Streinu (PRM) și Antal Istvan Janos (UDMR).La Camera Deputaților, în Colegiul 2 candidează: Mihai Lupu (USL), Camelia Pleșca (ARD), Stelică Murariu (PP-DD), Sorin Elvis Radu (PER), Cristina Raluca Dincu (PRM) și Antal Agnes Marta (UDMR).Colegiul 2 Senat cuprinde Colegiile 3, 4 și 5 arondate Camerei Deputaților. Astfel, fac parte din Colegiul uninominal nr. 3 cei care locuiesc în orașele Băneasa și Cernavodă, comunele Adamclisi, Aliman, Chirnogeni, Ciocârlia, Cobadin, Deleni, Dobromir, Independența, Ion Corvin, Lipnița, Mircea Vodă, Oltina, Ostrov, Peștera, Rasova, Saligny.Din Colegiul uninominal nr. 4 fac parte cei care locuiesc în orașele Murfatlar, Negru Vodă, Ovidiu și comunele Albești, Amzacea, Bărăganu, Castelu, Cerchezu, Comana, Dumbrăveni, Mereni și Poarta Albă.Colegiul uninominal nr. 5 este arondat celor care locuiesc în municipiul Mangalia, inclusiv stațiunile Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp, Saturn și Venus. Totodată, în Colegiul 5 sunt incluse comunele 23 August, Costinești, Limanu, Pecineaga și Tuzla. Așadar, cei care locuiesc în Colegiul 2 Senat vor avea de ales ca senator dintre următorii candidați: Nicolae Moga (USL), Tănase Barde (ARD), Marian Vasiliev (PP-DD) Radu Comănici (PRM) și Mezei Arvacska (UDMR).La Camera Deputaților, în Colegiul 3 candidează pentru funcția de deputat următorii: Cristina Dumitrache (USL), Răzvan Condurățeanu (PP-DD), Tudor Șerban (ARD), Ștefan Ciprian Dumbravă (PER), Sprecz Tamas (UDMR) și Cristina Motrogan (PRM).La Camera Deputaților, în Colegiul 4 candidează: Radu Babuș (USL), Dumitru Bocai (PP-DD), Constantin Chirilă (ARD), Mihai Dumitru Bunea (PER), Iliaz Sefcadin (UDMR) și Gheorghe Clenciu (PRM).La Camera Deputaților, în Colegiul 5 candidează: Victor Manea (USL), Emanuela Gavrilă (PP-DD), Zanfir Iorguș (ARD), Alexandru Orezeanu (PER), Jakab Ughy Istvan (UDMR) și Marius Ciobanu (PRM).Colegiul 3 Senat cuprinde Colegiile 6, 7 și 8 arondate Camerei Deputaților. Astfel, fac parte din Colegiul uninominal nr. 6 cei care locuiesc în cartierele IC Brătianu, Faleză Sud, Far, Abator, Poarta 6 și localitățile Cumpăna, Agigea, Eforie, Techirghiol, Topraisar și Bărăganu.Din Colegiul uninominal nr. 7 fac parte cei care locuiesc în cartierele KM 5, CET și IC Brătianu, precum și localitatea Valu lui Traian.Colegiul uninominal nr. 8 este arondat celor care locuiesc în cartierele ICIL, Coiciu, Salvare, Inel 2, Viile, Medeea, KM 4-5 și Centru 1.Așadar, cei care locuiesc în Colegiul 3 Senat vor avea de ales ca senator dintre următorii candidați: Alexandru Mazăre (USL), Sali Negiat (PP-DD), Gheorghe Măndilă (ARD), Ionel Crivăț (PRM) și Ildiko Toldișan (UDMR).La Camera Deputaților, în Colegiul 6 candidează pentru funcția de deputat următorii: Eduard Martin (USL), Nicolae Șandru (PP-DD), Iustin Fabian Roman (ARD), Marius George Cojocaru (PER), Dănuț Chiparu (PRM) și Acs Șandor (UDMR).La Camera Deputaților, în Colegiul 7 candidează: Mircea Titus Dobre (USL), Mircea Stoian (PP-DD), Oana Maria Florea (ARD), Monica Gabriela Dianca (PER) și Petre Barabas (UDMR).La Camera Deputaților, în Colegiul 8 candidează: Manuela Mitrea (USL), George Popescu (PP-DD), Andrei Gheorghe (ARD), Andreea Lavinia Diacon (PER), Ștefan Pereanu (PRM) și Francisc Florin Bartock (UDMR).Colegiul 4 Senat cuprinde Colegiile 9 și 10 arondate Camerei Deputaților. Astfel, fac parte din Colegiul uninominal nr. 9 cei care locuiesc în cartierele Palazu, Cireșica, Tic-Tac, Brotăcei, Anadolchioi, Stadion, Tăbăcărie, Faleză Nord și Tomis 2.Din Colegiul uninominal nr. 10 fac parte cei care locuiesc în cartierele Badea Cîrțan, Casa de Cultură, Brotăcei, Tomis 1, Centru 2, Centru 1 și Peninsulă.Așadar, cei care locuiesc în Colegiul 4 Senat vor avea de ales ca senator dintre următorii candidați: Mircea Banias (USL), Christian Gigi Chiru (ARD), Maria Stavrositu (PP-DD) și Cornelia Enache (UDMR).La Camera Deputaților, în Colegiul 9 candidează pentru funcția de deputat următorii: Remus Cernea (USL), Dănuț Culețu (ARD), Gheorghe Slabu (PP-DD), Dumitru Bădrăgan (PER), Dumitru Inderjoschi (PRM) și Florin Daniel Toma (UDMR).La Camera Deputaților, în Colegiul 10 candidează: Mădălin Voicu (USL), Florin Gheorghe (ARD), Nicoleta Ploscaru (PP-DD), Viorel Ion (PER), Ion Cârnu (PRM) și Lorant Para (UDMR).