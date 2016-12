Pe cine creşte Mazăre în umbra sa la PSD Constanţa

1

Federalizarea PSD-istă a României

" Despre transformarea României unitare de la Ferdinand încoace într-o țară împărțită în feude, controlate nu de conți sau cnezi, prin sînge, ci de baroni, prin jaf postdecembrist, la bază hingheri, secretari de partid, vînzători de valută, reparatori de giurgiuvele și vopsitori de mașini furate, am scris pînă acum un marfar de articole. Recapitulînd o întreagă campanie dusă mai de unul singur, voi nota următoarele: 1) Peste tot în lumea civilizată, marile partide au în provincie structuri solide, conduse de cei cărora li se mai zice și fruntași ai partidelor respective. Nicăieri în lumea civilizată, acești fruntași nu au în proprietate județul dominat de ei doar politic. La noi însă, șefii filialelor județene ale PSD sînt, în ipostaza de președinți de Consiliu județean, de două decenii întruna stăpînii absoluți ai unui județ, devenit un fel de Transnistrie românească. Nimic nu mișcă (nici măcar frunza sub adiere) în județ fără știrea și fără aprobarea Stăpînului PSD-ist. Cauza acestei transformări în feudă proprie a unei bucăți din țara presupus unitară, rezidă în tripla ipostază a baronilor locali: a) De șefi ai celor mai puternice filiale de partid – filialele județene ale PSD. 2) De inși care au pus stăpînire pe toate instituțiile publice din județ, deoarece sînt șefi ai acestuia de ani întregi, întruna, chiar și atunci cînd PSD a fost în Opoziție la nivel parlamentar. 3) De cei mai bogați oameni din județ, în urma banditismului practicat de două decenii încoace. Acest amestec, unic în Europa Luminilor Democratice, întîlnit însă pe larg în America Latină, a creat una dintre cele mai nenoricite e realități pentru o țară precum România: Dacă la nivel central, mai apar momente de democrație autentică, la nivelul feudelor din țară, asistăm, de ani întregi, la o democrație de fațadă, sub care se ascunde dictatura. 1) În absența Opoziției autentice (pentru că baronii locali n-au lăsat din start să apară o altă Opoziție decît cea alcătuită din slugile lor), alegerile sînt o permanentă confirmare a poziției baronilor. Cînd ai în proprietate toate instituțiile județului, cînd beneficiezi de rețeaua mafiotă a primarilor PSD, victoria îți e asigurată sută-n sută. 2) Libertatea de expresie se dovedește o vorbă de basm.Baronii locali își au ziarele, televiziunile și radiourile lor. Dacă scoate capul și cîte o instituție independentă de presă, aceasta abia-și trage sufletul, strînsă de gît de baroni.S-ar putea întreba unii cititori de ce identific baronii locali doar cu liderii locali ai PSD? N-au fost și nu sînt președinți de Consilii Județene și de la alte partide? Da, au fost, sînt și vor fi. Numai că nici un fruntaș local al altui partid nu se află în fruntea județului de ani întregi precum Nicușor Constantinescu, Marian Oprișan, ca să dăm doar cîteva exemple. " Continuare in numarul viitor