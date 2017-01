Pe ce se vor cheltui banii Constanţei în acest an. Sunteţi de acord?

Pe ce se vor cheltui banii Constanței în acest an. Sunteți de acord?

Proiectul de buget al municipiului Constanța a intrat în linie dreaptă, urmând ca după ce va avea loc dezbaterea publică să fie votat de aleșii locali.Conform documentului, stabilirea chel-tuielilor bugetului s-a efectuat în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale estimate a se realiza. Proiectul de buget pe anul 2017 se bazează pe propunerile direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și reflectă menținerea în condiții normale a proiectelor de investiții realizate în anii anteriori precum și funcționalitatea instituțiilor din subordine. Fundamentarea veniturilor bugetului s-a realizat în baza legislației fiscale actuale, iar în susținerea veniturilor totale propuse s-a adăugat excedentul cu care s-a încheiat anul financiar 2016.Practic, bugetul pe anul 2017 se ridică la suma de 632.938.000 lei și un excedent pe 2016 în valoare de 212.564.000 lei, totalul cheltuielilor fiind de 845.502.000 lei.Din document reiese că, și în acest an, se continuă programele multianuale, cum sunt reabilitarea tramei stradale, modernizarea infrastructurii, plantarea de arbori și material dendrologic, asigurarea serviciului de dezinsecție și deratizare, achiziția și montarea de mobilier urban, respectiv, coșuri de gunoi și bănci de odihnă, precum și asigurarea serviciului de salvamar.Și programele cu caracter social ocupă o pondere semnificativă în cadrul bugetului local. Astfel, se vor acorda în continuare tichete valorice persoanelor defavorizate din Constanța cu ocazia principalelor sărbători religioase de peste an, premiile în bani oferite celor ce împlinesc vârsta de 80, 90 și 100 de ani și familiilor care aniversează 50 de ani de la căsătorie, rechizite pentru copii și cadouri pentru aceștia cu ocazia Crăciunului, ajutoare pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și energie electrică.Totodată, se va aplica programul de gratuitate pe mijloacele de transport în comun din Constanța persoanelor cu handicap, veteranilor și revoluționarilor, pensionarilor, beneficiari de ajutor social, elevilor și studenților, personalului didactic și nedidactic, șomerilor.Pe de altă parte, tot din bugetul local, în anul 2017, municipalitatea vrea să finanțeze acțiuni artistice, culturale, sportive și civice cum ar fi: spectacole estivale, festivalul verii Mamaia, festivalul iernii, Revelion 2018, Ziua Copilului 1 Iunie, Zilele Municipiului Constanța, Festivalul Etniilor Dobrogene - Ziua Dobrogei, Festivalul Bimilenar Ovidius, concursuri și festivaluri de teatru, de muzică și finanțarea sportului de performanță.Ca obiective de investiții majore, autoritățile locale au prins în buget fonduri pentru modernizarea sistemului de transport public prin achiziționarea de autobuze Euro 6, pentru lucrările și reparațiile de la pasajului Cumpenei, construirea unei săli polivalente de 5.000 de locuri, finalizarea obiectivului privind reabilitarea Parcului Arheologic și a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”.De asemenea, în buget sunt cuprinse cheltuielile ce privesc mai multe lucrări de amenajare a unor locuri de joacă pentru copii, reabilitarea prin mansardare a trei creșe din Constanța și anume 1, 2 și 5 și racordarea tuturor creșelor la rețeaua de gaze. În plus, vor fi reutilate bucătăriile din cantine și creșe și va fi achiziționată aparatură medicală pentru cabinetele de medicină școlară.Reabilitarea fațadelor și acoperișurilor la clădirile proprietate publică sau privată a unității administrativ teritoriale, în prin-cipal în zonele centrale ale orașului și în Piața Ovidiu este un alt obiectiv propus de municipalitate. Totodată, se va amenaja spațiul public din zona Teatrul de Operă și Universitatea Maritimă. Elaborarea strategiei energetice a municipiului Constanța în vederea absorbției fondurilor europene destinate reabilitării termice a cât mai multor clădiri publice în special instituții de învățământ, cultură, sănătate este un alt obiectiv cuprins în bugetul local.În altă ordine de idei, în bugetul pe 2017 au fost cuprinse sume de bani privind începerea elaborării documentației tehnico-economice în vederea construirii unui sediu pentru Poliția Locală, Serviciul de Stare Civilă, Evidența Populației, dar și începerea de studii pentru realizarea unui centru de agrement pentru copii, pentru realizarea unui campus școlar pentru turism și alimentație publică. Construirea unui campus preuniversitar în cartierul Palazu Mare și a unei piste de biciclete în jurul Lacului Tăbăcărie sunt alte două proiecte ce sunt luate în calcul pe parcursul acestui an.În ceea ce privește domeniul învăță-mântului, la acest capitol se vor face lucrări de reabilitare și modernizare la unele unități de învățământ. Totodată, se vor acorda, în continuare, burse de performanță, sociale, de merit și de studiu elevilor constănțeni. În plus, din bugetul local vor fi suportate și cheltuielile cu organizarea și desfășurarea competițiilor școlare, extrașcolare și extracurriculare și vor fi stimulați financiar elevii care au obținut distincții.În ce privește ordinea publică, muni-cipalitatea intenționează majorarea numărului de polițiști locali cu 100 de persoane, ajungându-se astfel la dublarea aparatului din Poliția Locală Constanța.Proiectul de buget al municipiului Constanța poate fi consultat de cei interesați pe pagina de Internet a instituției (www.primaria-constanta), la secțiunea „Informare și consultare publică”.