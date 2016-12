Pe ce proiecte ar putea primi Mangalia bani de la Guvern

1

Info

Iorgus are acum un interes pentru autostrada Soarelui! De ce? Va spun acum o informatie pe care multi nu o au! Intre 2 Mai si Vama-Veche, exista un cartier de case pe partea dreapta! In cardasie prieteneasca de hoti, el si cu primarul comunei Limanu, Iustin Urdea ( primar P.N.L., pus acolo de Iorgus cand era in P.N.T., guvernarea tradatorilor de Neam si Tara C.D.R.), au pus mana pe zeci de hectare undeva pe camp la vreo 300 metri. Acum 4 ani acesti infractori de drept comun au adus pe proprietea lor, folosind bani publici, apa pe camp!!!!!! Pentru terenul lor. Ce aveau de gand? Pe langa faptul ca Iorgus avea planul cadastral secret ( cu dedicatie de la Adrian Nastase * Iorgus primar P.S.D., CU TUSAC FINUL SAU, UNS CONSILIER Judetean de Nasul Iorgus, in aplauzele lui Nicusor Constantinescu si Mazare Raducu * ) in acea perioada si ca pe acele pamanturi va trece si viitoarea autostrada ( bani de la stat ca despagubire ), se gandea sa ii aduca pe acei investitori din Austria, ce ar fi trebuit sa realizeze si acea statiune bombastica de la 23 August ( alta golaneala pusa la punct cu Mugurel Mitrana, primar P.D.L., si acolo crescanduse artificial pretul terenurilor, cu utilitati trase pe bani publici ), si sa construiasca o statiune de 5 stele pe camp la Vama Veche - 2 Mai. Aici si doamna Udrea intra in schema afacerii, ca deh, colegi de partid si ^experti^ in turism sunt cu totii. CONCLUZIE: ACESTI HOTI NU AU CULOARE POLITICA, NU TIN CU TARISOARA ASTA AMARATA, NU AU SCRUPULE! TUSAC, IORGUS, NAE NEGREA, IUSTIN URDEA, MUGUREL MITRANA, STOLOJAN, RADU VASILE, VASILE OLAN, FILIMON, CUCORANU, FAMILIA CRACIUN DIN MANGALIA, SUNT DOAR O MICA PARTE A SAMSARILOR OPORTUNISTI DE TERENURI SI AFACERI MURDARE, CARE AU DISTRUS CONSTIENT O ECONOMIE, CEA A TURISMULUI LITORALULUI ROMANESC! P.S. REVIN CU INFORMATII!