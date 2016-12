PDL va lua în discuţie luni pe cei care denigrează partidul

PDL va lua în discuție luni pe cei care denigrează partidul

Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat Liberal, Adriana Săftoiu, a declarat că Biroul Permanent Național al partidului va lua în discuție, săptămâna viitoare, sancționarea unor colegi care denigrează constant formațiunea, cum ar fi Cristian Preda și Teodor Baconschi, dar a subliniat că Theodor Paleologu nu poate fi pus pe aceeași listă în condițiile în care acesta, deși are opinii critice, lucrează în Parlament în favoarea PDL.„Țin să fac o precizare. Sunt absolut de acord cu ceea ce spunea Toader Paleologu. E absurd să ridici problema excluderii lui Toader Paleologu. Toader Paleologu este un deputat PDL care este prezent în Parlament, care a participat, față de mulți alți colegi, la moțiunea PDL împotriva USL, în timp ce alții au lipsit. E un deputat care, practic, are nuanțe critice în ceea ce spune, dar nu denigrează partidul. Sunt de acord cu el și nu cred că Toader Paleologu are cum să intre pe această listă. În schimb, despre ceilalți domni (Cristian Preda și Teodor Baconschi - n.r.) acolo nu mai e vorba de critică. Acolo e vorba de o constantă denigrare a partidului de cel puțin două luni", a precizat Adriana Săftoiu, la RFI.