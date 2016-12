PDL va depune aproximativ 9.000 de amendamente la bugetul pe 2013

1

amendamente

Aproape toata activitatea in Parlament consta in amendamente,motiuni si interpelari.Este o naivitate sa crezi ca parlamentarii USL l vor citi cele peste 8 mii de amendamente. La fel au facut si cei din PDL cand erau la putere.Mai ramane nadejdea in interpelari.Bolile tarii se vindeca prin interpelari ca durerile de spate cu ventuze.Parlamentul e plin de interpelatori de temut,care din fiecare lucrusor,luand-o pe departe si lovind pe ocolite,zguduie zilnic temelia putreda a guvernului.Ce e mai mic decat pepenele verde?Oul.Ce e mai mic decat oul?Icra.Dintr-un bob de icre,interpelatorii scot ce vrei si ce nu vrei,scria candva Arghezi. Cand un deputat vrea sa "interpeleze" se face rosu,se umfla,se scoala de la locul lui,face cativa pasi pana la microfon,apoi se intoarce la loc,se desroseste si se dezumfla,pentru că,in picioare a priceput ceea ce nu pricepuse sezand.