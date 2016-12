„PDL trebuie să revină la însemnele care l-au consacrat”

Președintele PDL,, a afirmat că democrat liberalii trebuie să revină la însemnele care i-au consacrat și a susținut că partidul a avut de pierdut la alegerile locale când au existat 19 sigle diferite, printre care un trifoi, un trandafir verde și chiar o lotcă."Noi trebuie să revenim la însemnele care ne-au consacrat: portocaliu, trandafir, verde înrourat. Am plătit pentru că nu am făcut așa. Am plătit pentru că încă de la mijlocul lui 2010, când au avut loc alegeri parțiale pentru Parlament, nu am candidat sub sigla noastră. La alegerile locale am avut 19 sigle", a precizat liderul PDL. Potrivit Agerpres, Blaga a dat exemplul unor județe precum Dâmbovița, Mehedinți, Argeș sau Botoșani care la alegerile locale a avut ca siglă un "trandafir verde ca brotacul", un trifoi cu patru foi, un măr verde și respectiv o lotcă. Pe de altă parte, Vasile Blaga a precizat că "există viață și după 23 martie", dată la care va avea loc Convenția Națională Extraordinară în cadrul căreia se va alege președintele partidului, și a reafirmat că în cazul în care nu va câștiga șefia partidului nu va pleca din PDL."Ce alegeți dumneavoastră în 23, aia va fi bine pentru mine. Indiferent ce veți alege, eu vă declar, așa cum am mai făcut-o: Vasile Blaga nu pleacă în nicio condiție din PDL. Eu, întreaga mea carieră politică o să mi-o desfășor numai în acest partid", a subliniat președintele PDL. Blaga a adăugat că a fost numit de trei ori ministru de interne de către PDL, vicepremier, ministrul Dezvoltării și președintele Senatului. "Păi nu mi-ar fi rușine să plec din acest partid?", a întrebat retoric Vasile Blaga.