PDL susţine concediul maternal redus la jumătate

PDL susține concediul maternal redus la jumătate

Ştire online publicată Marţi, 30 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Biroul Permanent Național (BPN) al PDL a decis, ieri, să susțină propunerea ministrului Muncii, Ioan Botiș, ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului să primească timp de un an 85% din salariu, apoi acestea să fie încurajate să se întoarcă la serviciu, primind 500 de lei lunar, timp de încă 12 luni. „Ministrul Muncii are sprijinul nostru pentru varianta propusă de dânsul. Această variantă prevede păstrarea sumelor pentru care se dă ajutorul pentru mame, timp de 12 luni, adică minimum 600 de lei, nu mai mult de 3.400 de lei, în cuan-tum de 85% din salariul pe ultimele 12 luni”, a declarat vicepreședintele PDL Cristian Boureanu, după ședința BPN al PDL. El a arătat că dezbaterile din BPN au fost în legătură cu păstrarea acestui cuantum, dar și cu perioada în care se va acorda această sumă. Boureanu a arătat că femeile care au curajul să-și asume răspunderea unei decizii de a naște un copil și au servicii bune trebuie să fie încurajate să se întoarcă la serviciu, primind o sumă de 500 de lei lunar, pentru cele care se întorc în câmpul muncii după primele 12 luni. Întrebat dacă există vreo opțiune pentru mamele care doresc să mai stea acasă cu copilul mai mult de un an, Boureanu a răspuns: „Nu există această opțiune”.