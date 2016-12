„PDL şi PNL să vorbească până în ianuarie 2015 de alianţă, nu de fuziune”

Emil Boc:

„PDL și PNL să vorbească până în ianuarie 2015 de alianță, nu de fuziune”

Fostul premier Emil Boc recomandă PDL și PNL să vorbească până în ianuarie 2015 despre o alianță deschisă, nu de o fuziune, alianță care să ducă la câștigarea alegerilor prezidențiale și care să nu fie una împotriva președintelui Traian Băsescu.Întrebat de jurnaliști cum vede fuziunea PDL-PNL, Emil Boc a spus că dacă discuțiile încep cu fuziunea, obiectivul comun, de câștigare a prezidențialelor, va deveni un obiectiv secundar, iar prioritate vor deveni dezbaterile locale despre „cine va fi șef, pe ce poziție și cum”.„Recomandarea mea pentru toată lumea, din experiență, ar fi ca până în ianuarie 2015 să vorbim de o alianță PNL-PDL, una deschisă și celorlalte forțe de dreapta, și nu închisă, care să conducă la câștigarea alegerilor prezidențiale. Dacă începe acum să se pună pe tapet în primul rând problema fuziunii, vă asigur că șase luni în teritoriu vor fi dezbateri în fiecare județ, cine să fie șef, pe ce poziție și cum. Obiectivul comun, de a câștiga prezidențialele, va deveni un obiectiv secundar. Cred că dacă avem înțelepciune, până în ianuarie 2015, nimeni nu mai vorbește de fuziune, ci vorbește de alianță în vederea câștigării alegerilor prezidențiale. Acesta este un sfat și o recomandare pornită din experiență, pentru că dacă pui înaintea obiectivului general obiective ale oamenilor, s-a terminat cu construcția”, a spus Boc.Potrivit acestuia, la fel ca PNL, și PDL are de susținut blazonul, are de două ori președintele României, de trei ori primarul general al Capitalei, a avut prim-ministru, are lucruri de apărat.