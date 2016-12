"PDL nu va mai contesta la CCR înlocuirea Robertei Anastase de la şefia Camerei"

1

o bila alba, una neagra

Este de felicitat PDL pentru demersul in justitie in cazul destituirii abuzive a presedintelui Senatului. Dar efortul trebuie intreprins si in cazul Robertei Anastase. Nu conteaza vointa domniei sale. Daca s-a gresit (incalcandu-se legea), trebuie ca lucrurile sa fie readuse la normal. Daca domnia sa nu mai vrea sa ocupe functia, sa-si dea demisia dupa ce este reinvestita. Dar demersul trebuie facut. E o chestie de principiu...