„PDL nu mai reprezintă nimic în Constanţa”

„PDL nu mai reprezintă nimic în Constanța”

Ca și parcurs politic, Mihai Petre a fost exclus, anul trecut, din PDL Constanța după ce a avut mai multe divergențe cu președintele PDL Constanța, Gigi Chiru. De la acel moment și până acum, fostul democrat-liberal „a stat pe dreapta” deși a spus de mai multe ori că va reveni pe scena politică locală. „Oferta de a deveni președinte al Organizației Municipale Constanța a venit din partea domnului deputat Dănuț Culețu și a existat încă de la începutul anului. Am pus o mică frână până la constituirea unei echipe cu aspirații pe care să le pot pune în practică, ceea ce nu am putut face în partidul din care am făcut parte în trecut. Am intrat în acest joc cu speranța de a construi o forță de dreapta împotriva actualei administrații publice locale. M-am săturat să stau în tribună și să privesc, motiv pentru care am decis să intru pe teren și să joc la nivel mai înalt deoarece până acum nu am avut o astfel de funcție”, a declarat Mihai Petre.El a adăugat că a ales un partid mic așa cum este Forța Civică în acest moment, deoarece este un partid curat. „Prefer un partid mic și curat în locul unuia mare și plin de toxine unde nu mai poți construi nimic. Eu cred că actualmente, în România avem doar doi oameni politici credibili și anume, Traian Băsescu și Mihai Răzvan Ungureanu. Avem cel mai slab Parlament din istoria României. Un alt motiv de a face parte din Forța Civice este cel de a combate actuala administrație publică locală. Am căutat în Constanța o voce opozabilă la administrația locală și singura pe care am găsit-o a fost cea a deputatului Dănuț Culețu, președintele Organizației Județene a Forței Civice Constanța. Am considerat că este bine să creăm un tandem de opoziție nu numai verbală. Cred că, în Constanța, PDL nu mai reprezintă nimic”, a mai spus Petre.