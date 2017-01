„PDL nu are candidat la prezidenţiale”

Traian Băsescu:

„PDL nu are candidat la prezidențiale”

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că PDL nu are încă un candidat potrivit pentru alegerile prezidențiale din 2014, că elita partidului este mediocră și că așteaptă de la Convenția Națională din luna martie o revitalizare a formațiunii.Întrebat cine ar fi mai potrivit, dintre Elena Udrea și Vasile Blaga, pentru șefia PDL, Traian Băsescu a răspuns că Emil Boc.„Eu cred că ar trebui să aștept (de la Convenția PDL - n.r.) ce așteaptă orice om: un PDL revitalizat - ca pe vremea când se bătea cu PSD în parte și cu PNL, dacă era nevoie. Un PDL care să fie alternativa, pentru că așa cum merge acum, mă tem că se îndreaptă către zona marginală a politicii. În momentul de față, numai o echipă poate să-l ducă acolo, nu au un lider care să-i tracteze. Cred că în momentul de față, PDL nu are un candidat pentru prezidențiale, așa cum se arată acum elita PDL, pentru că elita partidului nu depășește media sau mediocritatea politicului. Or, ca să ai un candidat la prezidențiale nu-ți trebuie numai forța unui partid mare, ci și un politician, doi, trei care să fie peste mediocritatea specifică politicului românesc. Deocamdată, ei trebuie să privească la 2016 și să-și pună partidul în situația de a fi competitiv în 2016. Ce vor face la prezidențialele din 2014... depinde”, a spus Traian Băsescu.Șeful statului a mai spus că va merge la Convenția PDL dacă va fi invitat.„La convenția PDL am mers întotdeauna, dacă am fost invitat. Vom trăi și vom vedea dacă mă mai invită cineva”, a subliniat Traian Băsescu.