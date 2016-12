PDL îşi va desemna candidatul la Primăria Constanţa doar după alegerile interne

Potrivit declarațiilor lui Mircea Banias,

PDL își va desemna candidatul la Primăria Constanța doar după alegerile interne

Senatorul Mircea Banias, președinte interimar al PDL Constanța, declara în primăvara acestui an că „ideal ar fi ca în această vară” democrat liberalii să-și anunțe candidatul pentru Primăria Constanța, în ideea de a nu repeta situația de la alegerile locale din 2008, atunci când partidul și-a desemnat aspirantul la mandatul de edil-șef cu foarte puțin timp înaintea scrutinului, ceea ce a și condus, de altfel, la un eșec răsunător. Liderul PDL Constanța a declarat ieri că, de principiu, și-a menținut ideea, dar că în contextul actual o desemnare oficială a unui contracandidat al primarului Radu Mazăre nu poate avea loc decât după alegerile interne din partid. „Îmi păstrez această poziție, mai ales pentru că dacă am desemna acum un candidat, situația s-ar putea schimba după alegeri, ori un candidat trebuie să aibă legitimitate. Acum suntem doar în faza de discuții, toate la timpul lor”, a afirmat Banias. Banias vrea alegeri până la sfârșitul anului Insistând asupra ideii potrivit căreia „PDL Constanța își anunță candidatul doar după scrutinul intern”, senatorul constănțean a mărturisit, însă, că agreează propunerea pe care, conform unor surse citate de HotNews.ro, ministrul Elena Udrea a făcut-o în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni seară, anume aceea ca până la finalul acestui an să se organizeze alegeri pentru conducerea partidului, de sus în jos, adică de la nivelul conducerii centrale la cel al organizațiilor din teritoriu. „N-ar fi rău. Susțin ideea doamnei ministru Udrea. Eu, oricum, sper că alegerile interne vor avea loc mai devreme, nu spre martie, anul viitor”, a menționat președintele PDL Constanța. Cât despre modul în care pedeliștii de la malul mării vor proceda pentru desemnarea unui candidat, Mircea Banias a explicat că, deși personal își menține intenția de a intra în cursă, vor avea loc mai multe sondaje de opinie, astfel încât pedelistul cel mai bine cotat să devină aspirantul oficial în alegerile locale din 2012. Liderul PDL Constanța a ținut, totuși, să facă o mențiune: „Trebuie să ieșim cu ce are partidul mai bun. E bine să fie mai mulți colegi care să-și dorească să candideze, dar nu dintre aceia care au pierdut competiții, ci dintre cei care le-au câștigat până acum”. „N-am nicio legătură cu Mazăre“ În ceea ce-l privește, liderul interimar al PDL Constanța a declarat că vrea și acum, ca și în urmă cu mai bine de un an, atunci când a anunțat prima dată, să candideze pentru mandatul de primar. „În zece ani orașul ăsta s-a tot dus în jos. Chiar și stațiunea Mamaia, care e mereu dată drept exemplu, a involuat. A devenit un fel de cartier al Constanței, care nici măcar nu e locuit în întregime, sunt blocuri întregi pe care investitorii n-au reușit să le vândă. O stațiune turistică n-ar trebui să arate așa”, a comentat liderul democrat liberal. Pe de altă parte, Mircea Banias a recunoscut și că se așteptă ca, în cazul în care el va fi, totuși, desemnat candidat oficial al PDL Constanța pentru primărie, atacurile la adresa sa să se accentueze. „Am parte zilnic de atacuri. Asta nu înseamnă, însă, că am o problemă”. Întrebat dacă, în opinia sa, aceste atacuri vin din partea taberei Mazăre sau a colegilor săi de partid, parlamentarul a afirmat: „Eu cred că echipa Mazăre a avut în permanență la noi în partid (n.r. - în PDL) persoane apropiate”. Cât despre relația sa cu primarul Mazăre, pedelistul a declarat: „N-am nicio legătură cu Mazăre. Dacă aș fi avut, apăreau până acum, nu-mi fac probleme. Iar dacă am, să se dovedească acest lucru!”. Nu în ultimul rând, întrebat dacă, din punctul său de vedere, are șanse reale pentru Primăria Constanța, Mircea Banias a remarcat: „Niciodată nu intru într-o competiție dacă nu sunt sigur că voi câștiga”.