PDL creşte în sondaje după numirea lui Ungureanu la şefia Guvernului

PDL crește în sondaje după numirea lui Ungureanu la șefia Guvernului

Aproape 5 procente a câștigat PDL în sondaje după numirea lui Mihai Răzvan Ungureanu în fruntea Executivului. Sunt datele celui mai recent barometru de opinie realizat de CCSB.PDL a ajuns la 18% intenție de vot, ceea ce înseamnă o creștere de 4-5% în decurs de o lună. În ianuarie, PDL era cotat la 11 – 13%. USL are în schimb 57%, iar Partidul Poporului, 12 procente. UDMR este chiar la limita pragulului electoral, având 4%. Sub pragul electoral se află PRM, cu 3% și PNG cu 2%.Pe de altă parte, noul premier Mihai Răzvan Ungureanu se bucură de notorietate ridicată, de 93%. Totuși, 54% dintre cei intervievați cred că noul prim-ministru reprezintă interesele lui Traian Basescu și ale PDL.La capitolul încredere, pompierii au urcat pe primul loc, devansând biserica, în timp de instituțiile statului sunt în coada clasamentului.Sondajul a fost realizat telefonic, pe un eșantion de 1003 persoane și are o marjă de eroare de +/- 3,1%. Nivelul de certitudine este de 95%.