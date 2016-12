PDL Constanţa strânge semnături pentru a ataca în instanţă hotărârea privind majorarea gigacaloriei

1

cei trei care au speriat useleul

Retroactiva sau nu , majorarea are in primul rand un scop psihologic . Masura este menita sa-i convinga pe cei care nu beneficiaza de subventii , ce bine era inainte de majorare . In acelasi timp se pregateste terenul pentru o noua majorare incepand din iarna viitoare . Smecheria este ca subventionatii fac parte din clientela permanenta a lui Stefan cel Mazare , play-boul Constantei, si trebuie sa li se acorde in continuare mita electorala .Multi dintre cei care platesc integral caldura l-au votat pe acest escroc politic .A controlat primaria daca cei care beneficiaza de subventii au acest drept ? Chiru, Chirila si Culetu se agita degeaba.Apropo de dl Chirila: in afara de prezenta sa langa seful sau Chiru ca sa se afle in treaba , stie daca organizatia municipala mai exista ? Poate spune ce activitati are in plan,sau mai corect daca are un plan de activitate ? Poate spune cand,si in ce imprejurari s-a intalnit cu membrii de partid si simpatizantii organizatiei ? Sau a lasat definitiv organizatia pe mana frumoasei si inteligentei Mardarescu ? Oricum, asemenea probleme sociale nu se rezolva cu vaicareli si declaratii .Daca cei trei domni vor sa convinga , sa scoata membrii de partid si cetatenii nemultumiti in strada,sa protesteze in fata primariei si sediului PSD nu sa se milogeasca de parlamentarii USL.