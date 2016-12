PDL Constanţa, „somat“ de BPN să-şi rezolve tensiunile în cadrul unui Consiliu de Coordonare Judeţean

The show must go on!

PDL Constanța, „somat“ de BPN să-și rezolve tensiunile în cadrul unui Consiliu de Coordonare Județean

Ştire online publicată Marţi, 20 Iulie 2010. Autor: Ada CODĂU

Mircea Banias // Maria Stavrositu





Biroul Permanent Național al PDL a decis, în ședința de ieri, ca toate aspectele ce țin de contestarea alegerilor pentru conducerea Organizației Municipale a PDL Constanța, derulate pe 5 iunie, să fie clarificate într-un Consiliu de Coordonare Județean (CCJ). Cu alte cuvinte, după aproximativ o lună și jumătate de tensiuni, speranța pedeliștilor de la malul mării ca liderii de la centru să pună un verdict în cazul scandalului ce a mocnit vara aceasta în PDL Constanța - și care nu dă semne, pentru moment, să se stingă - a fost spulberată. Comisia Națională pentru Statut, Etică și Litigii transferă această responsabilitate Consiliului de Coordonare Județean din PDL Constanța, acesta din urmă trebuind să decidă dacă alegerile pentru șefia Organizației Municipale au fost organizate prin încălcarea statutului sau, din contră, în spiritul acestuia. Reamintim aici că, în urma acestor alegeri, organizate la începutul lunii iunie, noul lider al organizației este deputatul Maria Stavrositu, tot atunci fiind alcătuit și noul Birou Permanent Local (BPL). „Biroul Permanent Local nu există“ În ceea ce privește reacțiile la decizia de ieri a BPN-ului, acestea sunt, așa cum, de altfel, era de așteptat, fundamental opuse. În vreme ce președintele Organizației Județene a PDL Constanța, senatorul Mircea Banias, susține că BPL-ul ales pe 5 iunie nu este statutar, neputând să funcționeze până la o decizie a CCJ-ului, deputatul Maria Stavrositu menționează că, în lipsa unei hotărâri de anulare a acelor alegeri de către BPN, Biroul Permanent Local rămâne în picioare. În opinia lui Banias, „situația este clară, alegerile de la municipiu fiind anulate de Comisia Județeană pentru Statut, Etică și Litigii”, BPN-ul hotărând în ședința de ieri ca acea contestație formulată de deputatul Stavrositu să fie discutată la proximul CCJ. Mircea Banias susține că „până la decizia CCJ-ului, Biroul Permanent Local constituit în cadrul CCL-ului din 5 iunie nu există, în vigoare fiind”, spune liderul județean, „vechiul BPL”. În continuare, președintele interimar al Organizației Județene a explicat că în cazul în care și decizia CCJ-ului va nemulțumi echipa conturată în jurul lui Stavrositu, se va ajunge, din nou, la Comisia Națională pentru Statut, Etică și Litigii. Nu în ultimul rând, referitor la o eventuală dată la care ar putea fi convocat un CCJ, Mircea Banias a afirmat că, la momentul de față, nu poate înainta niciun termen, pentru stabilirea unui astfel de eveniment urmând a se consulta și cu ministrul Elena Udrea, responsabil de Organizația PDL Constanța. „CCJ-ul trebuie convocat cât mai repede posibil“ Legat de hotărârea de ieri a Biroului Permanent Național, deputatul Ma-ria Stavrositu a declarat că aceasta vine să confirme ideea avansată de ea în cadrul conferințelor de presă susținute ulterior CCL-ului din 5 iunie, anume că CCJ-ul, și nu BPN-ul este forul care trebuie să soluționeze contestația referitoare la caracterul statutar al alegerilor pentru șefia Organizației Municipale. Liderul Organizației Municipale s-a întrebat, retoric, dacă „era nevoie de atâta tămbălău pentru ca, în final, să ajungă tot la CCJ” și a explicat totodată că își dorește „o clarificare a lucrurilor”. De asemenea, Maria Stavrositu a afirmat că este deschisă în continuare la dialog și că „dacă Mircea Banias vrea să demonstreze că are dreptate, în sensul în care alegerile din 5 iunie sunt nestatutare, atunci el trebuie să se grăbească să convoace un CCJ. CCJ-ul trebuie convocat cât mai repede posibil”, a subliniat deputatul PDL. Nu mai puțin important este că Stavrositu a precizat că, dacă liderul Organizației Județene a partidului nu va convoca acest for, el poate fi organizat și de jumătate dintre membrii Biroului Permanent Județean. La doi ani de la ultimul scandal, Udrea e din nou așteptată să limpezească apele Voci din interiorul partidului susțin că, într-adevăr, una dintre sugestiile BPN-ului ar fi ca ministrul Elena Udrea să detensioneze atmosfera din PDL Constanța, decizie care, se pare, nu e de natură să-i surprindă pe pedeliști. În aceeași ordine de idei și tot sub semnul acestui „se pare” stă, de asemenea, și o vizită la Constanța a ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu obiectivul de a soluționa, pe cale amiabilă, conflictul din interiorul organizației tomitane. La București s-au aflat, ieri, la sediul PDL, dar a fără a participa propriu-zis la ședința BPN-ului, și Laurențiu Mironescu, Florian Constantin - ambii propuși de Mircea Banias pentru excludere -, consilierul județean Adrian Gheorghiță, consilierul local municipal Cristian Tănase, dar și Gheorghiță Corbu. Ceea ce trebuie menționat este că, în timp ce Banias declară că propunerile de excludere trebuie discutate, potrivit deciziei BPN, tot în CCJ-ul ce urmează a fi convocat, Stavrositu susține că în cadrul BPN nu s-a discutat deloc despre excluderile lui Mironescu și Constantin.

Articole de la acelaşi autor