PDL Constanţa merge la Convenţia Naţională cu două tabere

Situatia politica, economica si sociala a Romaniei ne demonstreaza ca actualele partide,in forma actula de organizare , cu statute care permit orice , cu programe de fatada,menite sa insele electoratul , cu lideri compromisi specializati in coruptie si nepotism, sunt doar aliante electorale care fac imposibila tragerea la raspundere a celor vinovati de dezastrul tarii, fapt care permite ca autorii acestui dezastru sa fie alesi si realesi. La noi , partidele se considera tabere dusmane,isi tagaduiesc bunele intentii recurgand la toate mijoacele. Partidele sunt infestate de mediocritate si coruptie. Ramane si astazi valabil discursul deputatului liberal Becescu Silvan din mai 1917 : " Timp de 40 de ani , fara intrerupere , partidele noastre politice,fara exceptie,au practicat coruptia,au fost desfranate,nedrepte si tiranice pentru popor.De aceasta stare de lucruri toti suntem responsabili,toti cetatenii luminati,ca n-am facut nimic pentru a opri aceasta monstruoasa tiranie si de coruptie a vietii noastre publice.Dimpotriva,noi am creat,sustinut si dezvoltat toata puterea oligarhiei".Astazi, politicianistii de toate culorile,se strang din toata tara in congrese,conventii,conferinte,toti dolofani,grasi,plini de voie buna,sa puna tara la cale,sa ne vorbeasca de democratie,de nevoile noastre,deoarece pe ale lor le-au rezolvat cu prisosinta.Partidele romanesti si-au manifestat zelul dezastruos de a legifera la intamplare si in interesul clasi politice,de a promite ce nu pot realiza,de a distruge ce nu pot reconstrui.