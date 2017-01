PDL Constanţa, lovitură dură din interior. Fostul prim-vicepreşedinte s-a înscris în „Mişcarea Populară“

PDL Constanța, lovitură dură din interior. Fostul prim-vicepreședinte s-a înscris în „Mișcarea Populară“

Primarul Comunei Castelu, Nicolae Anghel, a semnat, sâmbătă, adeziunea la ONG-ul „Mișcarea Populară”. El a declarat că a făcut acest pas pentru a coaliza toate forțele de dreapta de pe Colegiul 4.Întrebat dacă își dă demisia din PDL, Nicolae Anghel a spus că, deocamdată, nu va face acest pas, însă atunci când „Mișcarea Populară” va deveni partid cu acte în regulă va analiza și va lua o decizie în acest sens.„Mă gândeam de ceva timp la Mișcarea Populară, dar nu vroiam să fac acest pas acum. M-a ener-vat, însă, foarte tare declarația lui Cezar Preda care s-a luat de doamna ministru Elena Udrea, așa că m-am decis acum să mă înscriu în Mișcarea Populară. Scopul meu este de a coaliza toate forțele de dreapta de pe Colegiul 4, colegiu care PDL Constanța nu a vrut să se afle sub conducerea mea”, a declarat primarul Nicolae Anghel pentru Cuget Liber.Primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, se află în fruntea administrației din localitate de 14 ani. Mai mult, în calitate de membru PDL a fost ales prim-vicepreședinte al Biroului Permanent Județean al PDL Constanța, însă, în luna decembrie a anului trecut și-a dat demisia din funcția de conducere a filialei constănțene.La timpul respectiv, a spus că a luat această decizie fiind nemulțumit de președintele PDL Constanța, Gigi Chiru.Anghel îl acuza pe Chiru de mai multe deficiențe în interiorul filialei constănțene, printre care și faptul că nu a fost alături de primarii PDL, atunci când aceștia și-au lansat candidaturile pentru alegerile locale din luna iunie a anului trecut și s-a preocupat mai mult de propria campanie pentru funcția de primar al orașului Constanța.„În calitate de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PDL Constanța, am datoria morală să apăr cele 684 voturi dintr-un total de 714, voturi ce mi-au fost atribuite de delegațiile organizațiilor din întreg județul în cadrul Conferinței Județene, în primăvara anului 2011. Picătura care a umplut paharul și m-a făcut să iau atitudine, gândindu-mă serios la viitorul meu politic și la viitorul partidului din care fac parte, a fost rezultatul alegerilor din 9 decembrie 2012, rezultat care a clasificat ARD pe locul III după PP-DD. Am decis să-mi dau demisia din funcția de prim-vicepreședinte la nivel județean. În speranța că vor mai fi colegi care se gândesc la binele partidului, și sunt convins că sun-tem mulți, vom găsi o soluție ca în baza unui proces democratic, să fie organizate alegeri corecte bazate pe rațiune”, spunea Nicolae Anghel.În altă ordine de idei, el și-a dat de-misia din funcția de conducere a Bi-roului Permanent Județean al PDL Constanța, dar a rămas în continuare președintele Organizației Locale a PDL Castelu. Surse din cadrul organizației susțin că, dacă Nicolae Anghel ar pleca din partid, toată organizația îl va urma acolo unde va merge.Ce a declarat Cezar Preda de l-a scos din minți pe primarul AnghelRecent, deputatul Cezar Preda, vicepreședinte PDL, a declarat că rămâne la latitudinea Elenei Udrea să iasă din „duplicitate” și să se decidă dacă rămâne în formațiunea democrat-liberală și își asumă ca adversar USL sau pleacă la Mișcarea Populară.„Poziționarea colegei mele vine și dintr-o frustrare a pierderii alege-rilor, unde a obținut un rezultat intern foarte bun, dar eu am crezut și cred în continuare că poate să depășească acest lucru. Aici aș vrea să vă spun că de departe se vede că nu poate să urmărească cineva decât o agendă personală, nu mai există o agendă de țară, mai ales în Opoziție acum, lovind în propriul tău partid. Dacă domnia sa iese din această duplicitate și se poziționează în interiorul Partidului Democrat Liberal și adversarul principal este USL sau se poziționează în Mișcarea Populară și atunci, din când în când, poate mai atacă și partidul, poate îl mai rupe este o problemă care ține de domnia sa”, a spus Cezar Preda.