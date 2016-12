PDL Constanţa, ÎMPĂRŢIT între ELENA UDREA şi VASILE BLAGA

3

Bresle in padurea ...portocalilor

Portocalii au intrat in cursa pentru ierhizarea aptitudinilor politice;geniul politic si talentul politic.Doua aptitudini ,care s-au dezvoltat si dezbatut atat de mult incat in PDL au aparut breslele politice cu caracter comercial.Politica ,dupa cum se vede ,nu este numai o profesie rentabila ci si o posibilitate de a iesii din anonimat a oamenilor fara vocatie extraordinara ,dar care cred ei ca au talent politic si le da dreptul sa se ocupe in direct de politica sau sa ,,faca ''discutii despre politica.Faptul ca in lumea politica nu exista nimic durabil nu este un motiv de deznadejde,dar niciun motiv de satisfactie.Asa ca, in ferma portocaliilor continua ca Vulpile sa-si bage coada , Buldogii sa amusineze prada si membrii simpli ,indusi in acest hipnotism sexual, incearca sa-si pastreze singele rece si mintea nealterata.