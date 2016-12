PDL Constanţa îl susţine pe Traian Ungureanu la alegerile europarlamentare

3

a venit o elita la alta elita

Ce sprijin poate da sau poate fi o organizatie in descompunere . Chiru moare de grija europarlemetarelor si organizatia ramane fara membri . fenomen care ni se pare normal avand in vedere ce mediocritati politice s-au perindat la conducerea acestei organizatii . Este suficient sa ne referim la Chiru , mediocritatea intruchipata care s-a inconjurat de indivizi pe masura lui . Ne referim la Constantin , o lepra politica de care de la o vreme nu se mai aude nimic , si la anonimul Chirila la fel de invizibil . Si trebuie avut in vedere ca nici Blaga , la nivelul lui nu este prea dotat ca sa merite pozitia de lider la nivel national . In organizatia lui Chiru au roit atat la judet cat si la municipiu indivizi care n-au facut nimic pentru organizatie . Ne referim la la perioada ultimilor ani cand unii ca Paul Branza , Valentin Zeicu , Gheorghita Corbu au facut figuratie iar altii ca Romulus Minca , Ionut Cealera , Mihai Tararache nici macar atata . Singura mare activista de talie nationala a fost si este dna Mardarescu . Chiru mai poate face un singur lucru : sa-si adune trupa cata a mai ramas . s-o incoloneze si sa se prezinte la PMP sau FC sau de ce nu la PNTCD pentru reabilitare . Ar fi singura dovada ca mai are un dram de responsabilitate .