PDL Constanţa, codaş la site

PDL Constanța, codaș la site

Deși noua echipă a PDL Constanța s-a schimbat de ceva timp, la o simplă căutare pe Google pentru a afla informații despre filiala constănțeană a partidului de guvernământ, apare un site care conține informații eronate. Pe site, Biroul Permanent Județean al PDL Constanța apare cu vechea echipă în care Mircea Banias era președinte. Aceeași situație apare și la Organizația de Tineret, unde cap de afiș este fostul președinte Adrian Sponte. Pe de altă parte, dacă dorești să afli componența Organizației Municipale sau cea de Femei, nu poți afla un astfel de lucru de pe site. Cât despre obiectivele și activitățile filialei, nu există nicio infor-mație în acest sens, deși, practic, democrat-liberalii constănțeni s-au implicat în ultima perioadă în fel și fel de activități de interes public. Cu toate că are site local, făcând abstracție de greșeala care apare pe Internet, respectiv, „filiala Constnta”, în loc de filiala Constanța, PNL Constanța nu oferă suficiente informații cu privire la activitatea din teritoriu și se axează mai mult pe decla-rațiile președintelui partidului, Crin Antonescu. În schimb, cei interesați pot găsi aici date despre organizațiile locale, Biroul Permanent Teritorial, parlamentari, primarii liberali din județul Constanța, consilierii locali și județeni ai PNL. De asemenea, cei care doresc să discute cu liberalii constănțeni pot găsi pe site datele de contact unde aceștia își desfășoară activitatea. Și PSD Constanța are site de unde cei interesați pot afla structura echipelor, datele de contact, precum și informații legate de acti-vitatea social-democraților constănțeni. Deși este o formațiune mai nouă, comparativ cu PDL Constanța, până și UNPR Constanța are site unde sunt prezentate echipele Organizației Județene și a celei Municipale. Totuși, în ceea ce privește activitățile filialei de la Constanța, acestea nu sunt mediatizate pe site, cele de la nivel central având prioritate. Cu toate acestea, constănțenii pot afla datele de contact ale filialei constănțene. În plus, cei care sunt de acord cu programele UNPR și doresc să devină membri ai acestei formațiuni politice au posibilitatea să descarce direct de pe site adeziunea. Partidul Conservator Constanța nu are site propriu, date de contact cu privire la filiala de la malul mării putând fi găsite doar pesite-ul central al partidului. Deși sunt filiale cu ștate vechi pe scena politică, PRM Constanța și PNȚCD Constanța nu au site-uri de unde constănțenii să afle măcar unde își au sediul filialele și cu cine pot lua legătura. Singurul partid care ar beneficia de „scuze” este Partidul Poporului-Dan Diaconescu de la Constanța. Aflat în plină organizare, PP-DD Constanța nu are, deocamdată, site unde simpatizanții să poată afla informații cu privire la activitatea filialei constănțene, însă șefii de la Constanța spun că acest lucru se va remedia.