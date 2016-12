PDL Constanţa a sărbătorit 20 de ani de la înfiinţarea partidului

PDL Constanța a sărbătorit 20 de ani de la înființarea partidului

Membrii Partidului Democrat Liberal Constanța au sărbătorit, sâmbătă, 20 de ani de la înființarea Partidului Democrat. La eveniment, au participat atât cei care au pus bazele PD-ului la Constanța, dar și tinerii din PDL, care au venit să asculte povești despre istoria partidului, întâmplările care au făcut istorie pe scena politică românească.Unul din cei care au depănat amintiri despre PD a fost Dumitru Moinescu. Fostul primar al Medgidiei, unul dintre fondatorii PDL-ului la Constanța, și-a exprimat bucuria de a se afla alături de colegii săi la sărbătorirea a 20 de ani de PD.„Partidul trece printr-o situație dificilă, dar nu este prima dată. În anii ’90 ne-am dus să facem capitalism, ne-am bătut cu Iliescu, am trecut prin mineriade și alte momente extrem de dificile, dar am izbândit. În ’92, am intrat în opozi-ție, însă organizația Constanța avea cel mai bun scor din țară. La fel și în ’96, aveam cele mai bune rezultate din țară, aveam 48%. În 2000, au urmat patru ani în care PD-ul a făcut ce a trebuit, la fel ca și Guvernul din 2008-2012", le-a spus celor prezenți Dumitru Moinescu.Aplaudat la scenă deschisă a fost și Călin Marinescu, membru fondator al PD-ului la Constanța. Și Adrian Manole le-a adresat câteva cuvinte celor prezenți. Acesta li s-a adresat în special tinerilor, atrăgându-le atenția asupra importanței pe care o au pentru viitorul partidului.Prezent la eveniment, președintele Organizației Municipale a PDL Constanța, Constantin Chirilă, le-a mulțumit celor care, în momentele grele, au rămas alături de partid, pentru că PDL mai are multe de spus în politica locală și națională. La rândul său, Zanfir Iorguș, președintele organizației PDL Mangalia, a rememorat momentul în care a intrat în PDL sincer, cu inima deschisă, dar și-a amintit și momentele victorioase prin care a trecut alături de organizația pe care o conduce.Și deputatul Florin Gheorghe și-a îndemnat colegii la muncă, asigurându-i că perioada dificilă prin care trece partidul nu va fi nici prima, nici ultima, dar că nimic nu trebuie să-i dezarmeze.Unul din cei mai gospodari primari din PDL, edilul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, a recunoscut că s-au pus mari presiuni asupra sa și încă se mai pun, de a trece la alte partide, însă nu a făcut acest lucru datorită faptului că, pentru el, verticalitatea este mult mai importantă.„M-am simțit bine în acest partid încă din prima zi, iar părerea mea a fost luată în considerare aici. Am colegi primari care au plecat la alte partide și acum regretă, pentru că acum sunt simpli membri ai unui partid, iar părerea lor nici nu este luată în seamă. PDL-ul are forță, rezervă de cadre, tineri cu potențial, valoroși, pe care trebuie să-i promovăm. PDL are potențial și resurse de votanți, vă rog să credeți în acest partid!”, a mai spus primarul comunei Poarta Albă.În final, președintele PDL, senatorul Christian Gigi Chiru, a declarat, înainte de a le înmâna diplomele de onoare fondatorilor Partidului Democrat la Constanța: „Deși rolul vostru a fost să vorbiți despre trecutul partidului, obligația mea, în calitate de președinte, este să vă vorbesc despre prezent și viitor. Pe umerii mei și pe umerii echipei PDL Constanța apasă o misiune grea, o misiune cu importanță și cu o miză crucială. Când cunoaștem bine trecutul, avem forța să acționăm în prezent și avem speranța de bine pentru viitor. Oamenii din PD, oameni ca dumneavoastră, au făcut istorie, iar cei tineri, chiar și eu, avându-vă ca model, avem datoria să facem același lucru. Când vă văd pe toți în această sală, prevăd un viitor frumos atât PDL-ului, cât și orașului nostru. Noi nu ar trebui să plecăm capul în fața nimănui, ar trebui să ne luptăm pentru orașul nostru și nu ar trebui să ne dăm bătuți niciodată. Nu trebuie să uităm că avem un județ bogat și frumos, un județ de unde PD-ul a purtat steagul victoriei în toate orașele importante ale României. Același steag doresc să îl fluturăm împreună cu dumneavoastră în bătăliile electorale care vor urma, să înfigem acel steag în Pri-măria Constanța și Consiliul Jude-țean. Este important acest lucru pentru a nu-i dezamăgi pe cei care și-au pus speranțele și își pun speranțele în Partidul Democrat Liberal”.