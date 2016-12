PDL cere USL retragerea proiectului de acces în universităţi fără Bacalaureat

PDL cere USL retragerea proiectului de acces în universități fără Bacalaureat

Conducerea democrat-liberală transmite USL solicitarea de a retrage din parcursul legislativ proiectul de lege inițiat de senatorul PSD Ecaterina Andronescu, prin care cei care nu au trecut examenul de Bacalaureat să poată accede la studii universitare. „Biroul Permanent Național al PDL solicită USL să retragă inițiativa legislativă Student fără Bacalaureat, întrucât acest proiect legislativ întărește mediocritatea și inhibă performanța în sistemul românesc de învățământ. Dacă vrem diplome recunoscute la nivel european și internațional, trebuie să promovăm performanța și nu nonvaloarea în școala românească”, a anunțat deputatul PDL Răzvan Mustea, după ședința de luni a conducerii PDL. Mustea a argumentat cererea prin faptul că cei care nu au promovat examenul au la dispoziție alternative la studiile universitare. „Elevii care nu au promovat Bacul anul acesta nu trebuie amăgiți, nu trebuie mințiți în ceea ce privește valoarea lor. Ei au la dispoziție școli postliceale, iar o mare parte dintre ei beneficiază de certificate de competență profesională care permit încadrarea în muncă pentru anumite meserii”, a mai spus deputatul democrat-liberal. Și premierul Emil Boc le-a cerut lui Crin Antonescu și Victor Ponta să retragă din Parlament inițiativa legislativă a PSD prin care tinerii care nu au luat Bacalaureatul se pot înscrie la facultate în an pregătitor. Parlamentari ai PSD, printre care și fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, au depus un proiect de lege care le permite elevilor care nu au absolvit examenul de Bacalaureat să urmeze un an pregătitor, finanțat parțial de stat, într-o universitate. Conform inițiatorilor, elevii care nu au luat Bacalaureatul, dar au media de absolvire peste șapte ar putea să studieze un an pregătitor la universități. Pe parcursul acestuia, statul este obligat să-i susțină financiar pe cei aflați într-o astfel de situație, „cel puțin la nivelul ajutorului de șomaj”, prevede proiectul. Anul pregătitor va fi organizat de universități în așa fel încât să țină cont de programa de licență a facultății în cauză, dar și de cea de Bacalaureat. Dacă între timp iau Bacalaureatul, elevii care au urmat un asemenea „an pregătitor” vor putea să și-l echivaleze „total sau parțial” anului întâi universitar și să continue studiile la facultatea respectivă.