PDL cere DEMISIA Guvernului Ponta

La un an de la instalarea Guvernului Ponta, PDL a realizat un raport propriu, pe baza căruia cere demisia Executivului. Președintele PDLa arătat, la o dezbatere, că după un an de la preluarea puterii, USL continuă să guverneze "prin minciună și incompetență". Democrat-liberalii au lansat Cartea neagră a guvernării USL în cadrul unei dezbateri organizate la Institutul de Studii Populare. Președintele democrat-liberal Vasile Blaga a spus că, în opinia sa, Cartea neagră a guvernării Ponta este "un inventar al isprăvilor stângii, o guvernare a incompetenței și minciunii"."După un an românii o duc din rău în mai rău, stânga nu are nicio soluție, avem un Guvern al stagnării. USL a ajuns la putere prin înșelătorie și continuă să guverneze prin minciuni și incompetență", a spus Vasile Blaga. La dezbaterea organizată de PDL au vorbit Anca Boagiu, Sulfina Barbu, Adreea Paul, arătând că la guvernare se află două partide "incompetente și antieuropene". Andreea Paul, prim-vicepreședinte PDL, a precizat că odată cu lansarea acesteri Cărți negre a guvernării USL, PDL cere demisia Guvernului Ponta.