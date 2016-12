PDL aşteaptă constănţenii în faţa Prefecturii la mitingul pro-Băsescu

4

Nu legitimam lovitura de stat

In 2009 a fost posibil, cand au cerut PSD si PNL si guverna PDL. Acum, mafiotii USL nu vor...Pai, la 11 noaptea si la 7 dimin duminica, se fura masiv la vot..., la tara mai ales. Romani, NU mergem la vot, dar mafia trebuie sa fie surpavegheata, pt ca in mod cert vor fura pUSLamalele!!! USL ne distruge cu totul!!!...Investitiile au cazut cu 45%, Bursa de Valori a cazut cu 15,5%, leul s-a dus spre 5 lei etc, ASTA E MAFIA criminala ce distruge tara!!! Fiti cu cap si cu creier, frati olteni: AM ALES PT 5 ANI, AM VOTAT. Nu trebuie sa legitimam smecheria odioasa a mafiei lui Voiculescu Securistul-Ponta Copiatorul- Antonescu Delirantul!!! NU mergem la vot!