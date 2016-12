PDL a contestat la Curtea Constituţională modificarea Legii referendumului şi a Legii CCR

PDL a contestat la Curtea Constituțională modificarea Legii referendumului și a Legii CCR

Legea de modificare a legii referendumului prevede că demiterea președintelui este aprobată dacă în urma desfășurării referendumului propunerea a întrunit "majoritatea voturilor valabil exprimate", față de forma actuală a legii, care prevede că demiterea șefului statului în urma referendumului este aprobată dacă propunerea a întrunit "majoritatea voturilor cetățenilor înscriși în listele electorale".Legea de modificare a legii Curții Constituționale prevede ca CCR să nu se mai poată pronunța cu privire la hotărârile plenului Camerei Deputaților, la hotărârile plenului Senatului, precum și cu privire la hotărârile plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului.Președintele Camerei Deputaților, Roberta Anastase, a anunțat marți că PDL va contesta la Curtea Constituțională proiectul de lege care modifică Legea referendumului. "Proiectul legii trebuie contestat, pentru că există o discriminare între diverse tipuri de referendumuri", a spus Anastase.La rândul său, liderul deputaților PDL, Mircea Toader, a afirmat: "Această lege, practic, a revenit într-o formă sau alta cu un singur obiectiv: suspendarea și demiterea președintelui, nu are niciun alt obiectiv. Trebuie să existe o similitudine între modul în care se demit primarii și președinții de consilii județene și cea în care se demite președintele țării".Deputații au adoptat marți, cu 187 voturi pentru, 56 împotrivă și 5 abțineri, proiectul de lege privind modificarea Legii referendumului.Plenul Senatului a adoptat luni propunerea de lege inițiată de deputatul PNL Cornel Pieptea și de senatorul PSD Georgică Severin care prevede scoaterea hotărârilor Parlamentului de sub controlul Curții Constituționale a României. În favoarea propunerii de lege s-au exprimat 70 de senatori, în timp ce 18 au votat împotrivă iar patru s-au abținut de la vot.Inițiatorii proiectului susțin că prin modificarea legii de funcționare a Curții din anul 2010 activitatea acesteia a fost "încărcată în mod excesiv" prin faptul că în sarcina sa intra și atribuția de a se pronunța asupra constituționalității hotărârilor Legislativului, ceea ce a dăunat "bunului mers" al activității Curții ca "arbitru instituțional".Senatul are rol decizional în acest caz.