PD-L, un nou actor pe scena politică românească

Ştire online publicată Luni, 17 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Democrații și liberal-democrații au aprobat sâmbătă, în unanimitate, în foruri reunite, comasarea prin absorbție a PD și PLD, sub deviza „Unirea face puterea”, validând astfel apariția pe scena politică a unui nou partid - Partidul Democrat-Liberal ce se dorește a fi continuatorul Alianței DA. Liderul PD-L, Emil Boc, a susținut că, prin unificare, noua formațiune va ieși învingătoare și va guverna România, iar astfel se va finaliza construcția politică gândită de Traian Băsescu și Theodor Stolojan, ale cărei baze s-au pus în 2003. Potrivit lui Boc, echipa lui Stolojan s-a separat „net și definitiv de cei care au trădat valorile Alianței” și care ocupă în prezent posturi de premieri, miniștri ori președinți de Camere, astfel că, prin înființarea PD-L, electoratul care până acum nu era hotărât, are o șansă de a vota un nou partid. „Nu mai suntem noi și voi, suntem doar noi. Unirea face puterea”, a susținut președintele PD-L. „Doamne ajută și să fie într-un ceas bun!”, și-a încheiat Emil Boc discursul rostit imediat după aprobarea în unanimitate a comasării celor două formațiuni. Prim-vicepreședintele PD-L, Theodor Stolojan, a apreciat ziua unificării celor două formațiuni ca pe una „istorică pentru viața politică” românească. „Am trecut peste sentimentele, gândurile pe care le aveam fiecare despre partidul lui. România are nevoie de această forță politică puternică de centru-dreapta. Ne asumăm angajamentul ca PD-L să fie partidul prosperității, al unei Românii performante, al unei Românii europene”, a declarat liderul PD-L.