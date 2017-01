PD-L şi PNL mai aşteaptă cu desemnarea unui candidat pentru şefia Consiliului Judeţean Constanţa

PD-L și PNL mai așteaptă cu desemnarea unui candidat pentru șefia Consiliului Județean Constanța

Atât liberalii, cât și democrat-liberalii constănțeni vorbesc, din ce în ce mai des în ultima vreme, despre desemnarea unui pretendent pentru Primăria Constanța, insistând în special asupra nevoii ca acest candidat să fie un personaj suficient de puternic nu doar pentru a intra în cursă, ci și pentru a-l învinge pe Radu Mazăre, actualul edil-șef al municipiului. Despre conducerea Consiliului Județean Constanța se vorbește, însă, mai puțin sau mai… discret. Singurul care și-a asumat public intenția de a duce o campanie menită să schimbe șefia CJC a fost primarul din comuna constănțeană Valu lui Traian, Florin Mitroi, democrat-liberal care la începutul lunii ianuarie declara că va face tot ce îi stă în putință pentru a-l da jos, de la conducerea instituției, pe Nicușor Constantinescu, iar pentru asta nu exclude posibilitatea de a candida el însuși. Formula unui tandem Cu toate acestea, liderii PD-L și PNL Constanța, senatorul Mircea Banias, respectiv deputatul George Dragomir, susțin, la unison, că desemnarea unui candidat pentru conducerea CJC este o preocupare la fel de importantă ca și cea de a găsi candidatul ideal pentru Primărie. Astfel, președintele democrat-liberalilor de la malul mării, Mircea Banias, a explicat că desemnarea unui candidat pentru șefia CJC este o preocupare importantă pentru PD-L, dar că o decizie va fi luată în urma unor sondaje, „pentru a vedea ce membri PD-L cu reprezentativitate există în organizație”. De asemenea, Banias a precizat că desemnarea unui candidat pentru CJC, dar și a unuia pentru Primărie, depind și de rezultatul alegerilor interne care vor avea loc anul acesta în partid. Întrebat ce părere are despre posibilitatea ca primarul din Valu lui Traian, Florin Mitroi, să candideze pentru fotoliul de președinte al CJC, Banias a remarcat: „Domnul primar Mitroi e o variantă foarte bună pentru Consiliul Județean”. Cu excepția acestuia, însă, Mircea Banias a afirmat că nu cunoaște alți colegi care să se fi exprimat pe acest subiect, în ideea în care iau în calcul ipoteza de a intra în această cursă, avându-l drept contracandidat pe social-democratul Nicușor Constantinescu. Nu trebuie ignorat faptul că, la alegerile locale din 2008, PD-L Constanța și-a desemnat târziu candidații pentru Primăria Constan-ța și CJC, fapt care a influențat foarte mult rezultatele partidului, dovadă stând scorul obținut. Vizavi de acest aspect, președintele pedeliștilor constănțeni a subliniat că nu se va întâmpla acest lucru și de data aceasta, explicând astfel că „susținerea unui candidat nu trebuie să înceapă în ultima jumătate de an, cu două, trei luni înaintea alegerilor”. Nu în ultimul rând, Mircea Banias a afirmat și că, în opinia sa, conducerea centrală a PD-L nu ar mai avea motive pentru a interveni în organizația de la Constanța, în vederea alegerii candidaților pentru șefia celor două instituții capitale: Primăria și Consiliul Județean. „Am curaj să o fac“ La mai mult de o lună de la declarația inițială, pedelistul Florin Mitroi, membru al Biroului Permanent Județean al PD-L Constanța, își menține intenția: „Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a câștiga alegerile și mă voi implica în totalitate pentru a câștiga Consiliul Județean”, a subliniat primarul din Valu lui Traian. Atrăgând atenția asupra faptului că implicarea sa presupune nu neapărat propria sa candidatură, ci și sprijinirea unui „candidat cu șanse reale la șefia CJC, a unui candidat puternic, care să-l bată pe Nicușor Constantinescu”, Mitroi a reiterat totuși ideea potrivit căreia nu e exclus ca în cursă să intre chiar el: „Nu-mi doresc funcții înalte, dar, dacă îmi vor cere asta colegii mei, am curaj să o fac”. În ceea ce privește momentul oportun pentru ca PD-L Constanța să-și desemneze candidatul pentru mandatul de președinte al forului județean de decizie, Florin Mitroi a ținut să precizeze: „Ar trebui să-l desemnăm din timp, nu e deloc devreme. Nu vreau decât să facem treabă, ori pentru asta trebuie să te pregătești de acum, să faci campanie, să mergi în județ”. Cât despre „prototipul” pretendentului pentru conducerea CJC, democrat-liberalul a afirmat: „Cel care va candida trebuie să fie pregătit pentru toate. Să se lupte nu doar ca să intre în cursă, ci și pentru a câștiga”. „Nu se va repeta povestea de data trecută“ La rândul său, liderul liberalilor constănțeni, deputatul George Dragomir, a declarat că „preocuparea de a desemna un candidat al PNL pentru Consiliul Județean e la fel de importantă ca aceea de a desemna unul pentru Primăria Constanța”. Importantă sau nu, pentru moment, niciun liberal constănțean nu și-a exprimat - cel puțin nu oficial - intenția de a intra în cursa alegerilor locale, nici împotriva lui Nicușor Constantinescu, nici a lui Radu Mazăre. În același context, Dragomir a mai menționat: „Nu se va repeta povestea de data trecută, pentru Primărie o să venim cu un candidat mai pregătit”. Declarația liderului PNL Constanța contrazice ușor propria sa afirmație, potrivit căreia șefia CJC e la fel de importantă ca mandatul de primar căci, așa cum constatăm, Dragomir se raportează mai mult la eșecul din cursa pentru administrația publică locală și mai puțin din cea pentru Consiliul Județean. Ori, așa cum se știe, liberalii au pierdut, ca și pedeliștii, de altfel, pe ambele fronturi. Totodată, președintele Organizației Județene a precizat și că desemnarea candidaților, atât pentru Primărie, cât și pentru CJC, va urma procedura standard, astfel că vor avea loc sondaje de opinie, dezbateri și focus grupuri în urma cărora liberalii vor decide pe cine anume vor miza în alegerile locale din 2010.