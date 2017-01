PD-L ecologizează Constanţa

PD-L ecologizează Constanța

Ştire online publicată Miercuri, 29 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Democrat-liberalii tomitani au desfășurat o acțiune de strângere a deșeurilor din spațiul public constănțean. Inițiativa pedeliștilor nu și-a propus atât să schimbe fața orașului, cât să conștientizeze cetățenii de faptul că, urmând modelul exemplului lor, pot participa la redirecționarea politicii actuale. Concret, PD-L Constanța a ieșit în stradă și a adunat gunoaiele din zonele Centru - Gară, Piața Griviței, I. C. Brătianu, Tomis Nord. Astfel, pe parcursul unei săptămâni, ei au strâns sute de saci de deșeuri. „Nu am dorit decât să demonstrăm cetățeanului că suntem pe deplin conștienți de importanța acțiunilor fiecăruia dintre noi, în primul rând în calitate de indivizi ce aparținem aceleiași comunități”, a declarat liderul Organizației Județene a PD-L Constanța, Mircea Banias. Totodată, el a menționat: „În această toamnă a început curățenia în România”, a explicat președintele PD-L Constanța. „Mai exact, a început perioada în care cetățeanul are libertatea și puterea de a elimina din viața sa orice element care îl împiedică să ducă o viață curată, în toate sensurile acestui termen: să trăiască în localități la standarde europene, să aibă venituri decente și oportunități, să beneficieze de suportul unei clase politice care gândește cu acuratețe și care ține cu el”, a conchis el.