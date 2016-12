PD-L Constanţa va discuta excluderea primarului din Hârşova din partid

La proxima ședință a BPJ,

PD-L Constanța va discuta excluderea primarului din Hârșova din partid

Rezultatele obținute de democrat-liberali în localitățile, zonele, colegiile de care au răspuns atrag, ulterior alegerilor prezidențiale, fie laude, fie critici. Mai mult, în unele cazuri, din cauza rezultatelor slabe sau a unei reorientări a primarilor PD-L spre PSD, se discută chiar despre excluderea acestora din partid. Astfel, președintele Organizației Județene a PD-L Constanța, Mircea Banias, a declarat ieri că partidul va discuta, la viitoarea ședință a Biroului Permanent Județean (BPJ) care va avea loc, cel mai probabil, săptămâna viitoare, despre excluderea primarului Hârșovei, Tudorel Nădrag. Motivul este acela că edilul-șef a făcut, susține senatorul Banias, campanie electorală pentru PSD și nu pentru PD-L, așa cum ar fi fost firesc. Potrivit numărătorii paralele a PD-L Constanța, în turul doi al alegerilor, Traian Băsescu a obținut, la Hârșova, 50,9%, în vreme ce Mircea Geoană, candidatul social-democrat, 49,1%, un scor foarte mare pentru o localitate al cărei primar este pedelist. „Cu siguranță, în ședința de BPJ vom lua în calcul excluderea primarului Nădrag. Nu mai vreau să mai tolerăm cameleonismul politic în partid. Să se ducă la PSD. Îl ajutăm noi, prin excludere, să ajungă mai repede”, a explicat Mircea Banias. Liderul democrat-liberalilor constănțeni a ținut să adauge că are informații potrivit cărora „primarul din Hârșova a făcut presiuni asupra anumitor categorii socio-profesionale pentru a vota cu Mircea Geoană”. Mai mult, Banias a menționat și că, potrivit declarațiilor unor persoane care au participat marți, 1 Decembrie, la mitingul electoral organizat la Adamclisi pentru Mircea Geoană, primarul din Hârșova ar fi fost prezent la eveniment, purtând o geacă și o șapcă roșie, ca majoritatea pesediștilor de acolo. În ceea ce privește o discuție despre aceste aspecte cu primarul Tudorel Nădrag, Mircea Banias a afirmat că nu a vorbit nimic cu primarul: „N-are rost să discutăm, este un pesedist convins. Îl vom invita, totuși, la viitorul BPJ, să vedem ce are de spus”. Întrebat, însă, dacă excluderea unui primar PD-L nu reprezintă, totuși, o pierdere pentru partid, senatorul Banias a argumentat că în cazul șefilor administrațiilor publice locale care activează doar declarativ sub umbrela PD-L-ului, făcând în realitate lobby pentru PSD, și care sunt dați afară din formațiunea politică, se poate vorbi chiar despre un câștig.