PD-L a depus la CLM Constanţa proiectul de încetare a mandatelor de consilieri ale lui Moisoiu & Co

PD-L a depus la CLM Constanța proiectul de încetare a mandatelor de consilieri ale lui Moisoiu & Co

Liderul PD-L Constanța, senatorul Mircea Banias, a declarat, ieri, că democrat-liberalul Nicolae Șandru, ales local în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța, a depus, pe data de 19 februarie, proiectul de hotărâre care vizează retragerea mandatelor de consilieri ale lui Dănuț Moisoiu, Mădălina Popa și Florin Gheorghe, foști membri PD-L excluși din partid încă din vara anului 2008. După mai bine de un an și jumătate de tergiversări, proiectul a fost depus în cursul lunii trecute la secretariatul CLM Constanța și, potrivit declarațiilor lui Nicolae Șandru, are numărul de înregistrare 23946. Așa cum reiese din explicațiile consilierului local, proiectul nu a intrat încă în dezbaterea comisiilor de specialitate. Șandru apreciază că acest proiect ar trebui să facă obiectul unei dezbateri în Comisia Juridică a Consiliului Local Constanța, comisie din care, însă, face parte și Dănuț Moisoiu. Mai mult decât atât, ex-pedelistul este, începând de azi, și președinte al ședințelor de CLM. Prin urmare, este puțin probabil că acest proiect va intra pe ordinea de zi a viitoarei ședințe ordinare a aleșilor locali, atâta vreme cât Moisoiu se regăsește în comisia de specialitate și, în plus, atâta timp cât cei trei consilieri foști demcrat-liberali votează, ca pe bandă rulantă, toate proiectele administrației Mazăre.