PC, în pericol de scindare, după alegerea Danielei Popa în funcţia de preşedinte

Scandal conservator

PC, în pericol de scindare, după alegerea Danielei Popa în funcția de președinte

Ştire online publicată Luni, 28 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul Daniela Popa a fost aleasă, ieri, președinte al PC, în urma congresului extraordinar, cu 570 de voturi pentru, și 642 voturi împotrivă, la o distanță de doar 13 voturi de Florin Anghel. Votul la limită a fost contestat de adepții contracandidatului său, nemulțumiți că nu s-a organizat turul doi, atmosfera degenerând într-un adevărat scandal între cele două tabere. Popa a câștigat funcția la limită, membrii filialei prahovene arătându-se nemulțumiți că nu s-a organizat turul de balotaj, în condițiile în care distanța între primii doi competitori a constat doar în 13 voturi. Florin Anghel s-a clasat al doilea cu 557 de voturi pentru și 655 împotrivă. Sabin Cutaș a obținut doar 85 de voturi pentru și 1127 împotrivă. Cutaș și-a îndemnat susținătorii să direcționeze voturile pentru el către Popa, „în numele unității partidului”. La tribună, Popa a fost împiedicată să vorbească de susținătorii lui Anghel, pe care Dan Voiculescu încerca să-i tempereze. La un momet dat, el i-a trimis afară pe aceștia și a început să scandeze „Popa!”. Daniela Popa are 52 de ani, este de formație inginer în construcția de mașini, dar are și dublă specializare în economie, cu un doctorat în acest domeniu. Popa are o îndelungată activitate politică, ea fiind aleasă chiar în primul legislativ român de după revoluție. Între 1990-1992 a fost deputat FSN, numărându-se printre membrii fondatori ai formațiunii. Între 1992-1996 a fost deputat FDSN/PDSR, iar între 1996-2000 deputat PDSR. În penultimul său mandat, Daniela Popa a activat o perioadă și în ApR, după care a plecat la PUR. După o pauză de patru ani, Popa intră din nou în Parlament, în 2004, pe listele PSD+PUR. Daniela Popa este și secretar al Camerei Deputaților.