Paul Păcuraru a fost suspendat din funcţie

Paul Păcuraru a fost suspendat din funcție

Ştire online publicată Miercuri, 24 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu l-a suspendat luni din funcție pe ministrul muncii Paul Păcuraru, având în vedere că DNA a început urmărirea penală a acestuia, informează un comunicat al Administrației Prezidențiale, remis ieri NewsIn. „Președintele României, Traian Băsescu, a semnat luni, 22 septembrie, Decretul privind suspendarea din funcția de ministru al Muncii, Familiei și Egalității de Șanse a domnului Paul Păcuraru, având în vedere că Direcția Națională Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a început urmărirea penală față de acesta, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită”, se arată în documentul citat. Senatul a decis pe 26 august că Paul Păcuraru poate fi urmărit penal, avizând o cerere a DNA în acest sens. Ministrul Muncii s-a prezentat la DNA, pe 19 septembrie, unde a fost chemat, potrivit unor surse judiciare, pentru a i se aduce la cunoștință în legătură cu dosarul în care procurorii îl cercetează pentru luare de mită. Păcuraru a declarat că, în dosarul lui care se află la DNA, luarea de mită este „o infracțiune conexă, nu directă”, și are în spatele ei „zero lei și zero bani”. DNA a sesizat Senatul, pe 18 aprilie, pentru a cere începerea urmării penale în cazul ministrului Paul Păcuraru în conformitate cu prevederile art. 109 alin. 2 din Constituția României și art. 12 și 19 din Legea 115/1999 privind răspunderea ministerială, republicată și având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 270 din 10 martie 2008, se arată în comunicatul DNA. Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a fost desemnat să preia, cu titlu de interimar, portofoliul deținut de Paul Păcuraru.