"Patru ani de mandat sunt prea puţini pentru a arăta ce pot să fac"

Primarul Vasile Delicoti vrea să candideze din nou:

"Patru ani de mandat sunt prea puțini pentru a arăta ce pot să fac"

Aflat la primul mandat la Primăria comunei Poarta Albă, edilul Vasile Delicoti (PDL) a reușit să demonstreze că își ține promisiunile făcute în campania electorală.El a reușit să realizeze, într-un timp în care banii au fost puțini, foarte multe lucruri pentru cetățenii localității. Într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber“, primarul a vorbit despre realizările sale și planurile de viitor. - A trecut mai mult de jumătate din acest mandat. Ce ați reușit să faceți pentru locuitorii comunei Poarta Albă?- În timpul mandatului meu s-a construit canalul colector pentru ape pluviale care protejează localitatea împotriva inundațiilor. Rețeaua de iluminat a fost extinsă, iar rețeaua electrică a fost reabilitată, în acest fel, toate străzile și aleile din Poarta Albă fiind iluminate, după ce, inițial, au fost montați 300 de stâlpi. Mai exact, rețeaua nouă a fost montată pe o distanță de 15 kilometri. S-a mai construit un parc în centrul comunei și un gard de la biserică până la școală de 500 de metri, cu zidărie din beton plus panouri din fier forjat. În Cartierul Via s-a făcut canalizarea pe o suprafață de 1.100 de metri pătrați, iar în Zona T a fost făcută rețeaua de apă și rețeaua electrică. Totodată, s-a cumpărat o autogunoieră nouă. Tot în Cartierul Via s-a amenajat și împrejmuit un teren de sport iar Căminul Cultural din Poarta Albă a fost extins și reabilitat. De asemenea, s-a construit o clădire nouă ca anexă a Primăriei. Dispensarul uman a fost reabilitat și dotat cu un ecograf și un EKG. Nici tinerii comunei nu au fost uitați. Lor le-au fost date 80 de loturi pentru case, în zona B, pe strada Răsăritului și pe strada Grădinilor. - Oamenii din comună spun că v-ați implicat foarte mult și în domeniul învățământului și cel al sportului. Ce ați făcut, mai exact?- Am făcut exact ceea ce ar trebui să facă orice primar care dorește ca elevii să aibă condiții decente atunci când merg la școală. Școala cu clasele I-IV din Cartierul Via a fost reabilitată și dotată cu mobilier nou, table ecologice iar terenul de sport a fost împrejmuit. La Colegiul Agricol a fost reabilitat acoperișul pe o suprafață de 2.600 de metri pătrați. Tot aici, au fost reabi-litate sălile de curs și amenajate două laboratoare. La Școala 1 s-a asfaltat curtea iar clădirea a fost reabilitată pe exterior. Tot aici s-a construit un grup sanitar în interior. De aseme-nea, au fost achiziționate două microbuze pentru transportul elevilor. În altă ordine de idei, până acum s-a construit o grădiniță nouă cu program normal. Pe de altă parte, în momentul de față se află în construcție o bază sportivă nouă și o sală de sport nouă. Baza sportivă existentă a fost și ea reabilitată prin amenajarea de vestiare, cabine de duș, grupuri sanitare. - Ce ați reușit să faceți pentru locuitorii satului Nazarcea?- La Nazarcea a fost construit un loc de joacă pentru copii chiar în centrul satului. Tinerilor le-au fost date 14 loturi de case, iar școala a fost reabilitată. Momentan, în acest sat, în colaborare cu Organizația „Holt România” facem amenajări pentru un after-school pentru a preveni abandonul școlar. - Acestea sunt proiecte deja realizate. Mai aveți și altele în curs de desfășurare?- Da. Am obținut finanțare din fon-duri europene pentru reabilitarea drumului Poarta Albă-Nazarcea prin Ovidiu. Totodată, în vara aceasta începe construcția unei grădinițe cu orar prelungit care va avea șase grupe. De asemenea, se va construi o creșă cu trei grupe. Școala nr. 1 va fi extinsă și reabilita-tă pe interior. Canalizarea va fi extinsă și s-a făcut o lotizare de 12.000 de metri pătrați pentru parcul din zona D care va avea mai multe alei și două fântâni arteziene. În Poarta Albă și în Cartierul Via vor fi asfaltați 23 de kilometri de drum. Și în ceea ce privește împădurirea s-au obținut fonduri. Aceasta va avea loc pe o suprafață de 76 de hectare în jurul localității. - Ce proiecte ați avut în plan dar nu s-au realizat?- Marele meu regret este cel pri-vind o promisiune făcută în campa-nia electorală. De altfel, singura pe care nu am reușit să o realizez. Este vorba despre forarea de puțuri și preluarea de la RAJA a rețelei de distribuție a apei. De când există rețeaua de apă în comună, ea aparține Regiei de Apă, la fel ca și stația de epurare și ar însemna un cost foarte mare pentru a pune o rețea paralelă cu cea a Regiei, pentru că ei nu sunt de acord ca noi să preluăm rețeaua lor. Din aceste considerente nu putem obține nici fonduri pentru rețeaua de apă. - Lumea este tristă din cauza greutăților personale. Ceva care să le mai lumineze viața, să se întâlnească între ei, să mai socializeze, v-ați gândit să faceți? - Da, chiar acum avem așa ceva în lucru. Pe 31 iulie este Ziua Comunei Poarta Albă, și le pregătim un frumos spectacol cu interpreți de muzică populară și ușoară. - Ce părere aveți despre faptul că primarii vor fi aleși într-un singur tur de scrutin?- Sunt perfect de acord. Cred că este reprezentativ pentru că statistica a demonstrat că cel clasat pe primul loc câștigă și în turul al doilea. În ceea ce privește reprezentativitatea, eu cred că cine te vrea ca primar, te vrea din primul tur. Cred că scorul din primul tur este scorul real, în turul al doilea sunt, de obicei, rezultate de conjunctură. - Intenționați să mai candidați pentru un nou mandat în 2012?- Da, voi candida pentru încă un mandat. În primul rând doresc să duc până la capăt toate proiectele începute. Consider că, patru ani de mandat sunt prea puțini pentru a arăta tot ceea ce poți face ca primar.