Patriciu critică USL fiindcă e libertarian, dar Băsescu o face din cauza vicleniei PSD

libertarianism

Nici vorba ca Patriciu sa fie libertarian.Unora le place sa foloseasca termeni fara sa le cunoasca sensul,doar pentru ca “suna frumos” si da bine la public.Libertarianismul este un curent aparut in SUA in anii ’70 ca reactie la multiculturalism,si care reuneste pe cei care au incredere absoluta in individ si individualism,si limiteaza intr-o maniera absoluta rolul statului la politie,justitie si aparare.Sau cum se mai spune,la rolul de “paznic de noapte”.Individul este menit sa se dezvolte plenar,el neavand nici un moment datoria sa se sacrifice pentru comunitate.Pentru “libertarienii” de talia lui Patriciu, ca si pentru pretinsii liberali din PNL,statul este bun doar ca sa compenseze pierderile bancilor pe timp de criza,cu banii contribuabililor.Sau mai direct,Patriciu sa se imbogateasca si statul roman sa piarda.Partidele romanesti au demonstrat pana acum ca doctrina si programele sunt de fatada,conjucturale.PNL mai are mult pana cand sa devina liberal,asta cu conditia sa nu dispara “asimilat” de PSD,ceea ce n-ar fi nici o paguba.toti fiind facuti din acelasi aluat,sau,ca sa citez si eu ca Preda,”eiusdem farinae”.Deci,nu este vorba la noi,nici de liberalism,nici de libertarianism ci doar de libertinaj politic.