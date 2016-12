Pasarelă peste pârâul Topolov din Saraiu

Primarul comunei Saraiu, Vasile Băjan, are în vedere, în acest an, demararea unor proiecte noi care să fie în folosul locuitorilor comunei. Mai exact, este vorba despre construirea unei pasarele pentru pietoni peste pârâul Topolov. „Un alt proiect pe care îl am în vedere este realizarea a trei kilometri de trotuar pe șoseaua națională și drumul județean din Saraiu”, a explicat Vasile Băjan. El a menționat că pentru ambele proiecte a fost depusă documentația la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT) iar în acest moment, Primăria este în așteptarea unui răspuns care speră să fie favorabil.