Partidul Poporului din Constanţa, alături de sinistraţii din Tulcea

Partidul Poporului din Constanța, alături de sinistrații din Tulcea

Filiala Constanța a Partidului Poporului Dan Diaconescu (PP-DD) este solidară cu persoanele aflate în zonele izolate de ninsorile abundente din ultima perioadă și s-a alăturat campaniei de strângere de ajutoare alimentare pentru sinistrați. Dacă alte partide și-au îndrep-tat atenția spre județele Buzău și Vrancea, reprezentanții Partidului Poporului de la Constanța au ales să-i ajute pe cei din județul Tulcea.„Și în Tulcea sunt oameni care au nevoie de ajutor din cauza ninsorilor abundente. Sunt foarte mulți și în zona Deltei Dunării. Cu ajutorul membrilor de partid și a celor care au vrut să-și ajute semenii la nevoie am reușit să strângem foarte multe alimente. Totodată, am cumpărat haine și încălțăminte. Consider că solidaritatea este cea mai în măsură să salveze cât mai multe vieți “, a declarat Gheorghe Slabu, preșe-dintele PP-DD Constanța.