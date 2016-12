Partidul Mişcarea Populară şi-a deschis sedii la Peştera şi Cernavodă

Partidul Mișcarea Populară și-a deschis sedii la Peștera și Cernavodă

Reprezentanții Partidului Mișcarea Populară au plantat, ieri, 500 de puieți de măr în comuna Peștera.„Acțiunea se dorește a nu fi una singulară, suntem hotărâți, noi, cei 500 de participanți, așa cum ne-am angajat față de membrii și simpatizanții noștri, să mișcăm România. Și cum am putea să continuăm această promisiune mai frumos, mai util, mai necesar pentru oameni, pentru mediul înconjurător, pentru România, decât prin sădirea unor pui de pom, așa cum am promis că vom avea grijă și de puii de om, prin programul PMP. Suntem îngrijorați, panicați că inundațiile sunt urmate, din ce în ce mai des, de alunecări de teren cauzate de despăduriri. Iată, facem un pas mic pentru pădurile țării noastre, dar un pas simbolic uriaș în drumul altfel pe care am decis să mergem”, a spus președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac.Tot ieri, reprezentanții Partidului Mișcarea Popu-lară au inaugurat oficial încă două sedii ale PMP în județul Constanța. Unul dintre ele a fost deschis la Peștera, iar al doilea, la Cernavodă.