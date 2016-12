Partidul Mişcarea Populară şi-a depus actele de înfiinţare

1

marul bicolor

A aparut un nou partid.Cu acesta,in Romania exista 51 de partide si uniuni,toate avand in program fericirea noastra cu orice pret,chiar si acela al saracirii majoritatii si imbogatirii minoritatii,obiective supreme care s-au si realizat.Avand in vedere ca in prezent PDL este un partid lesinat,si alte trei hotarate sa desavarseasca opera de exterminare inceputa de PDL,nu ne ramane decat sa salutam cu ingaduinta,intelegere si speranta aparitia pe arena circului politicianist romanesc a partidului MISCAREA POPULARA, denumire care nu ni se pare prea potrivita,avand in vedere ca in Romania electoratul,in majoritate,este inert,putand sa fie mobilizat doar partial cu imese cantitati de mici,bere si gogosi electorale.Noul partid va avea soarta celorlalte daca nu va asigura ferm o SELECTIE a tuturor celor care vor fi numiti in functii de conducere,selectie care sa elimine mediocritatea, politicianismul,oportunismul si traseisemul.PMP va trebui sa demonstreze ca liderii de toate gradele si categoriile sunt fara pete cu iz penal,au cultura serioasa,convingeriprofunde,statornicie,demnitate,caracter,prestrigiu,prestanta,autoritate morala,capacitatea de a organiza,dar mai ales de a gandi.Selectia trebuie sa aiba in vedere si criteriul ignorat pana acum : ca sa ocupi o functie trebuie mai intai s-o cunosti si apoi s-o primesti,nu invers.Mai adaugam si necesitatea, pentru a se deosebi de celelalte formatiuni politice ,ca programul partidului sa fie respectat si aplicat cu orice pret,iar statutul adevarata lege de partid.Ar fi suficient ca statutul sa nu contina termenul de “ interimar” care a permis tuturor jigodiilor politice sa se mentina la carma organizatiilor mai mult timp decat cei alesi,precum si interzicerea folosirii “derogarii” care permite numirea unor noi veniti in partid in detrimental celor capabili si cu vechimea ceruta de statut.Activitatea noului partid va fi sortita esecului daca nu va gasi mijloacele de a scoate din nepasare si starea de mercenariat a cetatenilor care ,pana cum,au dat votul partidelor care au promovat jaful,au impovarat traiul oamenilor si au prabusit institutiile statului.Despre alte aspecte cu alta ocazie.