Partidul Ecologist vrea să facă parte din „eşichierul politic romanesc”

Partidul Ecologist vrea să facă parte din „eșichierul politic romanesc”

Partidului Ecologist Român a susținut, ieri, prima conferință de presă pe anul 2011, intitulată în mod simbolic „PER – Un nou început”. Aceasta a fost susținută de președintele PER, Dănuț Pop și de vicepreședintele Viorel Pană. Temele abordate au fost „poziționarea PER pe eșichierul politic romanesc”, lansarea Manifestului ecologist, poziția partidului față de situația politică actuală. La primul punct de pe ordinea de zi, președintele, Dănuț Pop a precizat faptul ca formațiunea politică pe care o reprezintă este un partid de centru-stânga și că s-a hotărât relansarea lui acum pentru că, începând cu luna octombrie 2010, PER are o nouă conducere „formată din profesioniști din mai multe domenii de activitate.” „PER este un partid de centru-stânga, orientat spre valorile sociale și cele ale ecologiei moderne, în același timp. Partidul își propune ca la următoarele alegeri să depășească pragul electoral de 5 % .”, a declarat Dănuț Pop. Prim-vicepreședintele, Viorel Pană a menționat că PER nu este de acord cu modificarea Constituției referitoare la statul social. Parafrazându-l pe președintele României, Pană a spus că „România s-a manifestat ca un stat asistențial doar pentru o clică transpartinică, care nu are nici o legătură cu acea parte din populația României, care are nevoie de asistența socială”.