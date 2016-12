Partidul Ecologist se alătură iniţiativei Let's do it, România

Partidul Ecologist se alătură inițiativei Let's do it, România

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Partidul Ecologist Român (PER), filiala Constanța se alătură „Zilei Naționale a Curățeniei” în campania „Let’s do it Romania”, care promovează colectarea deșeurilor aruncate pe spații verzi și plaje.De aceea, sâmbătă 12 mai 2012, voluntari sub semnul BRADULui s-au alăturat echipei coordonatoare a proiectului, adunând gunoaie de pe plajele Modern și Mamaia, din Parcul Tăbăcărie și de pe Lacul Tăbăcărie, precum și din municipiile Mangalia, Cernavoda și Medgidia, se arată într-un comunicat de presă al PER Constanța. Președintele PER Constanța, Gheorghe Donțu, candidat la Primăria Municipiului Constanța și Dumitru Bădrăgan, candidat la Președinția CJC au ținut să mulțumească participanților și inițiatorilor acestui eveniment.