Partidul Ecologist cheamă mangalioţii la curăţenie

Partidul Ecologist cheamă mangalioții la curățenie

„Let’s do it, Romania!”, campania națională de curățenie în toată țara într-o singură zi, ajunge sâmbătă, 12 mai 2012, la nivel local, în Mangalia prin proiectul „Ziua Națională a Curățeniei”, susținut de echipa Partidului Ecologist Român, filiala Mangalia.Echipa PER a luat inițiativa de a organiza la nivel local această campanie de curățenie a României, cu dorința clară și obiectivul bine contu-rat de a aduce o schimbare în imagi-nea actuală a orașului Mangalia.În vederea realizării acestui scop de ecologizare a orașului, PER do-rește implicarea directă a populației. Voluntarii sunt așteptați la sediul PER, din strada Oituz nr.5, clădirea Avântul (în spatele Poștei vechi).