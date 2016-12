Partidele au intrat în an electoral

Ştire online publicată Vineri, 30 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Am trecut în 2012, am intrat în an electoral. Lupta pentru voturi se poartă de acum pe față și toate partidele vor să-și crească șansele. Încă de anul trecut s-au produs mișcări interesante pe scena politică: au apărut platforme, alianțe sau formațiuni noi, iar altele sunt pe drum.La finalul lui 2011, UNPR a lansat Uniunea Social Progresistă. Liderii USP sunt Gabriel Oprea, Neculai Onțanu și Cristian Diaconescu. Iar construcția lor politică își propune să fie o alternativă la USL. UNPR a mai făcut câteva mișcări politice chiar la final de an. A semnat protocolul de fuziune prin absorbție cu PIN și cu Partidul Popular al Protecției Sociale.Anul acesta este de așteptat ca Mircea Geoană să-și încerce șansele cu un partid nou. Exclus din PSD, fostul președinte al Senatului a promis că-și va face partid până în martie. Geoană crede că ar putea atrage de partea sa cel puțin 20 de parlamentari, ceea ce i-ar permite să aibă grup parlamentar.Tot la începutul acestui an am putea afla dacă mișcarea Noua Dreaptă se va transforma sau nu în partid. La Tribunalul București au fost depuse deja 30.000 de semnături. Liderul noii formațiuni politice ar urma să fie Tudor Ionescu.În 2011, au apărut mai multe partide și platforme politice importante. USL, Partidul Poporului Dan Diaconescu și Mișcarea Populară, susținută de PDL.În prezent, în România, sunt 20 de partide.