Parlamentarul Florin Gheorghe, cel mai activ dintre deputaţii constănţeni

Parlamentarul Florin Gheorghe, cel mai activ dintre deputații constănțeni

Statutul de parlamentar este unul care onorează, dar și obligă, astfel că, aflat la primul mandat, democrat-liberalul Florin Gheorghe a prezentat, în sinteză, câteva din lucrurile pe care le-a realizat în această perioadă.„În campania electorală am făcut promisiuni. Am mers în fața oamenilor și am cerut susținerea lor în schimbul efortului meu de a le asculta problemele și de a le încerca să le rezolv. După ce am ajuns parlamentar, am continuat să mă întâlnesc cu cei care m-au ales. Deși trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, căutăm împreună soluții pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi. Săptămânal merg și discut cu oamenii din colegiu. Mesajele pe care mi le transmit aceștia sunt relevante pentru activitatea mea de parlamentar. Pot să spun că nimeni nu este mulțumit că trecem printr-o perioadă de criză, în care salariile s-au diminuat, în care nivelul de trai a scăzut, dar oamenii sunt încrezători și spun că este necesară o schimbare”, a declarat deputatul PDL Florin Gheorghe.Plecând de la această realitate, parlamentarul constănțean spune că a încercat să fie unul dintre cei mai activi deputați din Parlament, punând umărul la crearea unor legi care să ajute cetățeanul.Astfel, într-un an de mandat, Florin Gheorghe a depus 44 de inițiative legislative, a avut 45 de luări de cuvânt în plen, a făcut 40 de declarații politice, a avut 98 de interpelări și a susținut opt moțiuni. Acestea sunt doar câteva cifre care reflectă activitatea parlamentară a lui Florin Gheorghe, din care reiese că a fost cel mai activ deputat constănțean.Fiind reprezentant al Colegiului 10 Constanța, un colegiu cu popu-lație din mediul urban, majoritatea inițiativelor pe care le-a avut parla-mentarul s-au referit la această categorie socială.„Vreau să atrag atenția asupra unui aspect, și anume, Educația. Copiii și tinerii au un statut defavorizat. Baza materială a școlilor este extrem de limitată. Clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ sunt vechi, nerenovate de ani de zile. Lipsa personalului calificat, inexistența de programe de orientare profesională sunt câteva din gravele probleme ale Educației. În calitatea mea de deputat, cred că este de datoria mea să mă implic în mandatul pe care îl am pentru a îmbunătăți condițiile de trai și de a spori șansele tinerilor din România. Voi lua legătura cu toți factorii responsabili, voi face demersuri pe lângă autorități, vom încerca atragerea de surse de finanțare, astfel încât aceste școli să fie reabilitate într-un timp cât mai scurt. Doresc ca la sfârșitul mandatului meu de parlamentar să am satisfacția că tinerii din colegiul pe care îl reprezint învață în condiții normale”, a mai spus Florin Gheorghe.