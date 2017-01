Parlamentarii se întorc, de luni, la muncă

2

se duc mustele la arat

Mare bucurie.Se deschide noua stagiune de circ politicianist. Toti parlamentaristii sunt specialisti in interpelare.Toata activitatea parlamentara consta in interpelari.. Cat mai multe. Bolile tarii se vindeca cu interpelari,ca durerile de spate cu ventuze.Avem parlamentaristi de temut care din fiecare lucrusor ,luand-o pe departe si lovind pe ocolite, zguduie zilnic temelia putreda a carului guvernului.Ce e mai mic ca pepenele verde?Oul.Ce e mai mic ca oul? Icra.Dintr-un bob de de icre,interpelatorii scot tot ce vrei.Parlamentaristul se face rosu, se umfla,se scoala de la locul lui si indeasa cativa pasi catre microfon,apoi se intoarce la loc, se dezroseste si se dezumfla,pentru ca in picioare, a priceput ceea ce nu pricepuse sezand.Ce nu pot rezolva prin interpelare,se rezolva prin acuzatii si injuraturi reciproce.Este partea care place electoratului.Dupa care,se duc la bufet pentru consolidarea relatiilor de colaborare in afaceri.