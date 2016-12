Parlamentarii progresişti, convinşi că 2012 va fi un an mai bun

Parlamentarii progresiști, convinși că 2012 va fi un an mai bun

Taxarea marilor averi sau taxa de solidaritate, statutul cadrelor militare, statutul soldaților și gradaților profesioniști, reforma în sistemul de sănătate, regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor pe teritoriul statului român, prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri au fost doar câteva dintre inițiativele legislative și proiectele susținute de parlamentarii Uniunii Naționale pentru Progresul României (UNPR) în sesiunea 2010 - 2011. O altă propunere legislativă a progresiștilor adoptată la sfârșitul anului 2011 se referă la acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de patru ore.Progresiștii au mai făcut propuneri în ceea ce privește modificarea Legii 1/2011 privind educația, propunere adoptată de Camera Deputaților și aflată în prezent la Senat, în comisii, propunere legislativă pentru completarea legii privind sistemul unitar de pensii publice, propuneri privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și propuneri privind statutul aleșilor locali.„Suntem grupul cu cea mai bună prezență din Senat în anul 2011. Am participat, alături de colegii din coaliție și, practic, au fost promovate și susținute toate inițiativele guvernamentale. Proiectul legislativ al UNPR privind taxarea marilor averi a ajuns la Camera Deputaților, care este cameră decizio-nală. În ultimele 3-4 săptămâni, am reușit să recuperăm total restanța celor peste 50 de reglementări neaprobate din cauza crizei în care s-a aflat Senatul, criză creată de fostul președinte al acestei camere din Parlament. Sunt convins că anul 2012 va fi un an bun. Vom contribui la promovarea celor mai eficiente inițiative legislative și vom acționa în continuare în coaliție pentru a trece cu bine peste o perioadă extrem de grea pentru toți românii”, a declarat liderul UNPR din Senat, Șerban Mihăilescu.