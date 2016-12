Parlamentarii liberali constănţeni explică votul negativ asupra bugetului pe 2010

Parlamentarii liberali constănțeni explică votul negativ asupra bugetului pe 2010

Prim-vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ieri că, în consens, conducerea liberală a decis ca parlamentarii partidului să nu voteze proiectul de buget pe 2010 și să-și susțină amendamentele proprii. „De asemenea, am hotărât să susținem în plen toate amendamentele de reducere a fiscalității care au fost aprobate în comisiile avizatoare sau în comisia de buget-finanțe”, a spus Orban. Deputatul constănțean Gheorghe Dragomir a declarat că bugetul propus nu va fi votat pentru că sunt capitole, precum cele de agricultură, sănătate sau investiții care ar fi trebuit construite altfel. „Nu putem vota acest buget pentru că nu ne satisface. La agricultură, de exemplu, noi am reușit să mai aducem bani prin câteva amendamente aprobate în week-end. Dar nu este suficient. La sănătate, aceeași problemă: nu au fost alocați destui bani. Nici modul de colectare a taxelor și impozitelor nu este cel pe care noi ne-am fi așteptat ca acest Guvern să îl promoveze”, a invocat Dragomir câteva exemple pentru a susține votul negativ al PNL. „Noi ne vom susține amendamentele care au fost aprobate și cele care nu au fost aprobate de Comisia de buget-finanțe din acest week-end și vom face tot posibilul să le trecem și acum, în plen”, a adăugat el. În privința dezbaterilor-fulger din Comisia de buget-finanțe, Dragomir și-a exprimat regretul că nu au putut fi aprofundate toate amendamentele. „Nu m-a deranjat faptul că am stat până târziu să votăm, ci faptul că nu am putut analiza în profunzime toate amendamentele. Nu poți face un buget în câteva zile. Este bine totuși că am reușit să adoptăm câteva amendamente importante”, a mai remarcat liberalul, membru al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. Pe de altă parte, colegul său din Camera Deputaților, Mihai Lupu, a declarat că va vota bugetul dacă vor trece amendamentele sale, legate de colegiul 2. „Nu pot vota împotriva colegiului meu. Nu pot vota împotriva proiectelor pe care le susțin pentru comunitățile din Colegiul 2. Dacă vor fi acceptate toate amendamentele, voi vota «pentru». Dacă ele nu se regăsesc, atunci voi vota «împotrivă»”, a precizat Lupu. Și el a atras atenția asupra unor capitole care fi trebuit mult mai bine elaborate. „Proiectele pentru dezvoltarea regională trebuie să fie prinse în buget, dar nu se regăsesc în forma actuală. Nici subvențiile pentru susținerea fermierilor, în agricultură, nu se mai regăsesc”, a încheiat Mihai Lupu.